Huawei P50 Pro+ için yeni görüntüler yayınlandı!

Huawei P50 ve Huawei P50 Pro bir süredir gündemde. Bunun en büyük nedenlerinden biri de birkaç hafta önce yapılan bir sızıntı. Zira OnLeaks tarafından yapılan o sızıntıda Huawei P50 ve Huawei P50 Pro'ya ait olduğu söylenen 3D görüntüler yer aldı. Bu görüntülerde her iki cihazın da kamera adacığının iki büyük daireye yer veren ilginç bir tasarıma sahip olduğu görüldü. Bu daireler ile birlikte telefonların çift kameraya ev sahipliği yapacağı tahmin edildi. Fakat yapılan başka bir sızıntı, bu tahmini yok etti.

HUAWEİ P50 PRO+'IN KAMERA DETAYI GÖRÜNDÜ

Yapılan bir sızıntı ile Huawei P50 Pro+'ın daha önce görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı. Sızıntı kaynağı bu görüntülerle birlikte kamera adacığındaki dairelerin içinde neler olduğunu ortaya çıkardığını iddia etti. Görüntülere bakılırsa çift dairenin birinde periskop kamera ve daha küçük bir lens, diğer dairede ise üçlü bir kamera ve tahminen bir ToF sensörü yer alacak. Ön taraftaysa daha önceki sızıntıda da karşılaştığımız gibi Samsung Galaxy S21 gibi nokta çentikli bir şelale ekran tasarımı var.