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Huawei RAZR tarzı bir modelle geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2020 12:45 | Son Güncelleme

Huawei katlanabilir ekranlı model yelpazesini genişletmek için önemli adımlar atıyor. Huawei şimdi de Motorla Razr tarzı bir modelle geliyor.

Huawei RAZR tarzı bir modelle geliyor

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Huawei katlanabilir ekranlı model sayısını arttırmak istiyor. Samsung ile birlikte bu pazarda bulunan Huawei’nin kullanıcıların daha kolay ulaşabileceği ucuz bir model üzerinde çalıştığı iddia edildi.

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Çinli üreticinin yeni geliştireceği model tasarım açısından Motorola’nın yeni RAZR modeline benzeyecek. Hatırlanacağı üzere bu yıl Samsung da bu modele benzeyen Z Flip isimli modelini satışa sunmuştu. Şimdi de Huawei’nin bu tarz bir cihazı kullanıcıların beğenisine sunacağı iddia ediliyor.

Huawei’nin yeni katlanabilir ekranlı modeline dair ilk tasarımlar da geçtiğimiz gün sızdırıldı.

Göründüğü üzere Huawei’nin yeni katlanabilir ekranlı modeli Motorola RAZR’a fazlasıyla benziyor. Yani arada öyle uç farklar olduğunu söyleyemeyiz. Öte yandan bu yeni modelin Z Flip’i andırdığını söylemek de yanlış olmaz. Lakin Huawei modelinin hem Samsung, hem de Motorola modellerine nazaran önemli bir avantajı bulunuyor. O da telefon katlı konumdayken ön yüze bakan büyük ekran.

Halihazırda Samsung ve Motorola modellerinde de telefon katlı konumda durduğunda bir ekran yer alıyor. Fakat bu ekran çok küçük olduğu için fazla kullanışlı değil. Huawei’nin yeni modelindeki ekranın ise boyutu nazarında hayli kullanışlı göründüğü inkar edilemez.

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