Huawei RAZR tarzı bir modelle geliyor

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Huawei katlanabilir ekranlı model sayısını arttırmak istiyor. Samsung ile birlikte bu pazarda bulunan Huawei’nin kullanıcıların daha kolay ulaşabileceği ucuz bir model üzerinde çalıştığı iddia edildi.

YENİ KATLANIR GALAXY Z FLİP VE RAZR'A BENZEYEBİLİR

Çinli üreticinin yeni geliştireceği model tasarım açısından Motorola’nın yeni RAZR modeline benzeyecek. Hatırlanacağı üzere bu yıl Samsung da bu modele benzeyen Z Flip isimli modelini satışa sunmuştu. Şimdi de Huawei’nin bu tarz bir cihazı kullanıcıların beğenisine sunacağı iddia ediliyor.

Huawei’nin yeni katlanabilir ekranlı modeline dair ilk tasarımlar da geçtiğimiz gün sızdırıldı.

Göründüğü üzere Huawei’nin yeni katlanabilir ekranlı modeli Motorola RAZR’a fazlasıyla benziyor. Yani arada öyle uç farklar olduğunu söyleyemeyiz. Öte yandan bu yeni modelin Z Flip’i andırdığını söylemek de yanlış olmaz. Lakin Huawei modelinin hem Samsung, hem de Motorola modellerine nazaran önemli bir avantajı bulunuyor. O da telefon katlı konumdayken ön yüze bakan büyük ekran.