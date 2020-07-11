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Huawei ve Samsung mücadelesi sertleşti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2020 14:20 | Son Güncelleme

Bildiğiniz üzere uzun bir süredir Huawei ve Samsung rekabeti gündemi meşgul ediyordu. Akıllı telefon camiasında Samsung bir numaraydı ve geçtiğimiz Nisan ayında Çin merkezli Huawei, yaptığı ataklarla Samsung firmasını geçmeyi başardı.

Huawei ve Samsung mücadelesi sertleşti

Üstelik 2019 yılında yaşanan ABD ve Huawei gerilimi, Çin merkezli şirkete büyük bir zarar vermişti. Trump hükümeti tarafından alınan bir karar ile birlikte, Google servisleri Huawei için yasaklanmıştı. Görünüşe göre şirket bunlardan etkilenmedi.

Gelen yeni raporlara göre, bu rekabette Huawei 0.1 farkla öne geçmeyi başardı. Nisan ayında da yine akıllı telefon camiasının lideri olan Huawei şirketi rekabetin iyice sertleşmesini sağladı. Hazırlanan yeni raporlara göre, şirket Haziran ayında da yine sektörün en iyisi olacak.

Peki bunun nedeni ne? Google servislerinden yasaklanmasına rağmen Huawei nasıl bu kadar başarılı olabiliyor? Bunun en önemli nedeni Çinli alıcılar. Bildiğiniz üzere Çin’de Google servisleri zaten kullanılmıyor Bu nedenle ABD tarafından yapılan ambargo pek bir anlam ifade etmiyor. Huawei zaten ABD ve Avrupa satışlarında düşüş yaşamıştı. Pandemi süreci ile birlikte bu pek bir değişiklik göstermedi.

Raporlarda ortaya çıkan sonuçlara göre Samsung satışlarının Nisan ile Haziran ayları arasında yıllık %30 düşeceği tahmin ediliyor. Huawei’nin bu kadar büyük bir güce sahip olması bu nedenle pek bir şaşırtıcı durum değil. Peki sizce şirket ilerleyen dönemlerde de sektördeki liderliğini koruyabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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