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Huawei ve Turkcell güçlerini birleştirdi, bir ilke imza attı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 15:21 | Son Güncelleme

Huawei ve Turkcell gibi iki dev isim dijital alandaki güçlerini bir araya getirerek bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma ile birlikte Turkcell, BİP gibi uygulamalarını Huawei Mobil Servisleri platformuna taşıdı. Böylece Turkcell, Huawei ile HMS konusunda iş birliği yapan ilk GSM operatörü oldu.

Huawei ve Turkcell güçlerini birleştirdi, bir ilke imza attı!

HUAWEI ve Turkcell arasındaki iş birliğinin detayları her iki şirketin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda Huawei, Huawei Mobil Servisleri'ni (HMS) tanıtırken, BİP gibi Turkcell uygulamalarını aktif bir şekilde kullanan Huawei kullanıcıları için müjdeli bir haber verdi.

TURKCELL'İN UYGULAMALARI HUAWEİ APP GALLERY'E TAŞINACAK

Huawei ve Turkcell gibi iki dev isim karşılıklı iş birliğine gitti. Bu iş birliği çerçevesinde Turkcell, kendi uygulamalarını Huawei App Gallery'e taşıma kararı alırken, önümüzdeki dönemde 1 milyon HMS destekli Huawei telefonunun satışının gerçekleşeceğini duyurdu. Böylece Turkcell, Huawei Mobil Servisleri'nden yararlanmak için Huawei ile iş birliği anlaşması yapan ilk GSM operatörü unvanının sahibi oldu.

''TURKCELL İLE GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ''

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Genel Müdürü Seth Wang ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, toplantıda bazı açıklamalar yaptı. Seth Wang, Turkcell ile güçlü bir iş birliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade ederken, Murat Erkan ise Turkcell uygulamalarının HMS entegrasyonu için Nisan ayını işaret etti.

Huawei-Turkcell Basın Toplantısı

TURKCELL HMS ENTEGRASYONUNA BAŞLADI

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Nisan ayı başında satışa sunacakları Huawei cep telefonlarında Turkcell'in 30'a yakın uygulamasının yer alması için HMS entegrasyonuna başladıklarını söyledi. Böylece, Turkcell kendi uygulamalarını Huawei Mobil Servis eko sistemine taşıyacak ve Turkcell uygulamaları Huawei telefonlara Huawei App Gallery üzerinden kolayca yüklenebilecek.

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