Huawei Y6s fiyat/performans oranı ile fark yaratacak

Çinli teknoloji devi tarafından tanıtımı yapılan Bu akıllı telefonun en önemli özelliği Google hizmetlerini barındırması. Bildiğiniz üzere Google, Huawei ile olan lisans anlaşmasını iptal etmişti ve Huawei bir daha Android ve Google hizmetlerini kullanamadı.
Şirket tarafından tanıtımı yapılan yeni akıllı telefonun belli başlı özellikleri şu şekilde;
RAM: 3 GB
İşlemci: MediaTek Helio P35 (dört adet 2,3 GHz, dört adet 1,8 GHz)
Ekran: 6,09 inç 1560×720 IPS LCD
Depolama: 32 GB / 64 GB
Arka Kamera: 13 MP (f/1,8)
Ön Kamera: 8 MP (f/2,0)
Batarya: 3020 mAh 5 W şarj destekli
Bağlantı: MicroUSB 2.0, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1
Renkler: Starry Black ve Orchid Blue
Boyutlar: 156.28 mm x 73.5 mm x 8.0 mm
Ağırlık: 150 gram
Huawei Y6s’in 3 GB + 64 GB’lık versiyonu 137 dolar (yaklaşık 820 TL + vergi) şeklinde olacak. Şirket tarafından tanıtımı yapılan bu akıllı telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.
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