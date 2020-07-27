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Hubble Uzay Teleskobu Satürn'ü hazırlıksız yakaladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Hubble Uzay Teleskobu, Satürn'ün en net fotoğraflarından birini çekti. 30 yılı aşkın süredir uzayı fotoğraflayan Hubble Uzay Teleskobu'nun Satürn fotoğrafında iki tane de davetsiz misafir yer aldı. Peki Satürn fotoğrafındaki davetsiz misafirler kimdi, neyin nesiydi? İşte cevabı...

Hubble Uzay Teleskobu Satürn'ü hazırlıksız yakaladı!

Satürn, bizden 1,35 milyar kilometre uzaklıkta. Ancak bu onu görmemizi engellemiyor. 30 yılı aşkın bir süredir uzayda görev yapan Hubble Teleskobu sayesinde Satürn'ü uzun yıllar boyunca ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı yakaladık. O, 30 yıl boyunca gerek Satürn olsun gerekse de diğer gezegenleri gözlemledi ve hepsinden insanlara 'aaa' dedirtecek fotoğraflar sunmayı başardı. Bugünler de ise Hubble emekli olmanın, yerini James Webb Uzay Teleskobu'na bırakmanın arefesinde. Fakat Hubble, NASA'ya yani Dünya'ya yolladığı son Satürn fotoğrafıyla tabiri caizse 'ben bitti demeden bitmez' dedi ve son şovunu yaptı.

HUBBLE UZAY TELESKOBU SATÜRN'ÜN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Hubble Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin en büyük ikinci gezegeni olan Satürn'ü fotoğrafladı. Bu ayın başlarında çekilen fotoğraf, bizlere oldukça net bir Satürn sunmayı başardı. Fotoğrafa baktığımızda ise Satürn'ü ve onun ünlü halkasını rahatlıkla görebiliyoruz. Ancak gözümüze Satürn'ün iki yanında yer alan iki farklı ışık takılıyor.

Satürn

SATÜRN'ÜN DAVETSİZ MİSAFİRLERİ DE FOTOĞRAFTA

Satürn'ün Hubble tarafından çekilmiş fotoğrafına dikkatli baktığınızda gördüğünüz iki farklı nokta, aslında Satürn'ün iki arkadaşı. Satürn'ün sağında bulunan nokta, Satürn'ün 82 uydusundan biri olan Mimas, altta bulunan nokta ise Satürn'ün diğer uydusu Enceladus. Satürn'ün toplamda 82 uydusu var ancak geriye kalan 80 uydu ne yazık ki kadraja girmeyi başaramamış. Zaten girseler de Satürn kadar kendisini hayran bırakan, çıktısını alıp evine duvarına asma isteği uyandıran bir görsellik sunamayacakları belli.

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