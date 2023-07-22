Son dakika: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Son dakika haberine göre olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi.



Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı. Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Demir'in tedavisi sürüyor. Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir.

Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir’e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı. İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz." (AA)



