HÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? DSP lideri Önder Aksakal'dan açıklama

Türkiye, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecine ilişkin kararı imzalamasıyla resmen seçim atmosferine girdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için Millet İttifakı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nda ise Recep Tayyip Erdoğan aday olarak gösterilirken, oluşacak ittifaklar ve bu ittifaklarda hangi partilerin yer alacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Son gelen açıklamayla HÜDA PAR, seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yer alacakları ifade etti. Bu açıklama gündem olurken DSP'nin de Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edildi. Söz konusu iddiaya DSP lideri Önder Aksakal'dan yanıt geldi.

"BU BİR SÖYLENTİ"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı’na geçecekleri doğrultusundaki söylemler ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan ayrılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halil İbrahim Sofrasına çağrıda bulunması konularını değerlendirdi. Cumhur İttifakı'na geçeceği yönündeki söylemlerin ardından bu durumun bir söylenti olduğunun altını çizen Aksakal şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir söylenti. Bizimle bugüne kadar herhangi bir görüşme noktasında randevu talebi ya da görüşme talebi olmadığı için böyle bir husus şu anda söz konusu değil. Bugün DSP meclisi toplandı. Bildiğiniz gibi dün Cumhurbaşkanı Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde seçimlerin öne alınması kararını verdi ve aynı gün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bu yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Dolayısıyla görev artık bu saatten sonra Yüksek Seçim Kurulundaydı. Yüksek Seçim Kurulu da dün itibariyle yine ivedi bir şekilde seçimlerde aday olacak olan yurttaşların kamu görevi yapan yurttaşların istifa edecekleri tarihleri belirledi. Muhtemelen yarın seçimlere katılacak partilerin ilanını yapar. Hafta başında da seçim takvimi başlamış olur. Bu hızlı süreçte de DSP olarak biz yasal gereklilikler çerçevesinde parti meclisimizi topladık ve seçimlere katılma kararımızı aldık. Seçimlerde milletvekili adaylarımızı merkez yoklamasıyla belirleyeceğimize dair kararımızı aldık. Olası ittifak görüşmelerinde bu görüşmeleri sürdürmek, gerekli protokolleri oluşturmak adına da hem dün başkanlık kurulumuz hem de bugün parti meclisimiz genel başkan olarak tam yetkilendirildi. Umarım ülkemize 2023 seçimleri hayırlı sonuçlar getirir.”

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISI

6’lı masa ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halil İbrahim Sofrasına çağrıda bulunmasına ilişkin değerlendirmeler yapan Aksakal, “İki kavram ortadaydı. Birisi 6’lı masa kavramıydı. 6’lı masanın içeriğini parlamentodaki milletvekili dağılımının paylaşılması olarak biz algıladık. Her ne kadar biz güçlendirilmiş parlamenter sistem anlayışı oluşturulması için kurulmuş ise de sonucu itibariyle ‘masa’ kavramı orada oturan 6 partinin parlamentoda hangi güçle yer alacağına dair bir çalışmaydı. Anlaşılıyor ki bu bir noktaya taşınmış bundan sonra ki aşaması bu Halil İbrahim Sofrası aşaması devlet yönetirken herkesin o devletin imkanlarından ne kadar nasıl yararlanabileceğine dair bir çağrı. DSP devletin imkanlarından herhangi bir manada yararlanma hevesinde olan bir parti değil. Devletin imkanlarından millet ve devlet istifade edebilir. Dolayısıyla seçimlerin sonucunda artık ne olup olmayacağını birlikte göreceğiz. Ona göre de ülkemizi uluslararası alanda en güçlü konuma taşımaya çalışacağız” dedi.

ANAP'TAN CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, parti yetkilileriyle Çankaya'daki bir otelde istişare toplantısı yaptı. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Merkez Karar Yönetim Kurulu, ittifak kararlarını alma konusunda Çelebi'ye tam yetki verdi.

"TARİHİMİZİN EN KRİTİK, EN ZOR VİRAJDAKİ SEÇİMİNE GİDİYORUZ"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çelebi, "Anavatan Partisi olarak Cumhuriyet tarihimizin en kritik, en zor virajdaki seçimine gidiyoruz. Cumhuriyetimizin Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında önemli ve kritik bir seçim. Anavatan Partisi de geçmiş devlet tecrübesiyle bu sürece olabildiğince katkıda bulunmak istiyor." diye konuştu.

İlerleyen süreçte ittifak görüşmeleri yapılacağını belirten Çelebi, "Bizim Millet İttifakı'yla ilgili düşüncelerimiz başından beri belli. 13 aydır altın günü yapar gibi ittifak toplantısı yapıyorlar. Toplantılarda sürekli tribüne oynuyorlar. Toplantının adresi olur, gündemi olur, herkes gider orada toplantı yapar. Her toplantı öncesi adaylar tüm partileri geziyorlar. Zamanı o kadar boş kullandılar ki devleti yönetmeyle ilgili ciddi bir çalışmalarının olmadığını gördük." ifadelerini kullandı.

6'LI MASA AÇIKLAMASI: KENDİ ARALARINDA DAHİ BİR MUTABAKATA VARAMADILAR

Altılı masanın 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamayı anımsatan Çelebi, şöyle devam etti:

"Kendi aralarında dahi bir mutabakata varamadılar. Adayı son güne bırakmalarına ilişkin sundukları 'adayın yıpranmaması' gerekçesi de tutarlı değil. Bir iki ayda yıpranacak adayı niye çıkartırsınız? Sonra bu masanın bacakları da kırıldı. Yerle bir oldu. Hizmet anlamında hiçbir şey üretemeyen iki belediye başkanını demokrasi kahramanıymış gibi oralara monte ettiler."

5 parti genel başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının açıklanmasının, 'tek adam rejimi var, parlamentoyu güçlendireceğiz' söylemleriyle ters düştüğünü dile getiren Çelebi, "Masanın ayakları kırıldıktan sonra Kemal Bey burayı masadan çıkartıp sofraya dönüştürdü. Sofrada benim anladığım yeme kültürü olur, bunlar devleti yönetmekten ziyade devleti nasıl paylaşırız sofrasına dönüştürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

Anavatan Partisi Genel Başkanı olarak milleti uyarma görevi olduğunu belirten Çelebi, "İnşallah olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz." dedi.

Kaynak: İHA-AA

