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  4. HÜDA PAR'lı 3 isim Meclis'te! Hangi parti ne kadar vekil çıkardı? İşte ayrıntılar...

HÜDA PAR'lı 3 isim Meclis'te! Hangi parti ne kadar vekil çıkardı? İşte ayrıntılar...

15.05.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimler sonrasında hangi partinin ne kadar milletvekili çıkardığı merak ediliyor. Son sonuçlara göre AK Parti 266, MHP 50, Yeniden Refah 5, CHP 169, İYİ Parti 44, Yeşil Sol Parti 62, TİP 4 milletvekili çıkardı. Seçimlere AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR'da 3 isim ise Meclis'e girdi.

HÜDA PAR'lı 3 isim Meclis'te! Hangi parti ne kadar vekil çıkardı? İşte ayrıntılar...

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili için sandık başına gitti. Dün saat 17'de oy verme işlemlerinin sona ermesinden sonra Türkiye seçimin sonuçlarına odaklandı. Resmi olmayan verilere göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,36, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,99, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,21 oy aldı.

HÜDA PAR'DAN 3 İSİM MECLİS'TE

Siyasilerin oylarından sonra hangi partinin nerede kaç milletvekili çıkardığı merak ediliyordu. Son gelen verilerine göre Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA-PAR, Meclis'e girdi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep’ten, GİK üyesi Faruk Dinç Mersin'den milletvekili oldu.

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PARTİLERİN MECLİS'TEKİ ÇOĞUNLUĞU

AK Parti 266, MHP 50, Yeniden Refah 5, CHP 169, İYİ Parti 44, Yeşil Sol Parti 62, TİP 4 milletvekili çıkardı.


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