HABER

Hudeyde halkı Stockholm Anlaşması'nın uygulanamamasından endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti ile Husiler arasında İsveç'te varılan Stockholm Anlaşması'nın, beşinci ayına girmesine rağmen tam olarak hayata geçirilmemesi Hudeyde'de barış umutlarına gölge düşürüyor - Hudeyde halkı sakinlerinden Muhammed Ebu Mehyub: - "Bölge hala patlamaya hazır bomba gibi. Çatışmalar ve bombardımanlar zaman zaman devam ediyor. Caddeler ve çıkış yollarında hala beton bariyerler ve mayınlar var"

HUDEYDE (AA) - MURAD EL-UREYFİ - Yemen hükümeti ile Husiler arasında Aralık 2018'de İsveç'te varılan anlaşmanın hala tam olarak uygulanamaması Hudeyde'de barış umutlarına gölge düşürürken, halk çatışmaların yeniden patlak vermesinden endişeleniyor.

Yemenli taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında ülkenin liman kenti Hudeyde'de taraflar arasında ateşkesin sağlanmasının yanı sıra limanlar ve Taiz ile ilgili maddelerin yer aldığı bir anlaşma imzaladı.

Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.

Anlaşmanın beşinci ayına girilmesine rağmen somut adımların hayata geçirilememesi ve sürecin gittikçe uzaması Hudeyde'de barış umutlarına gölge düşürüyor.

Güney ve batısını hükümet güçlerinin kontrol altına aldığı Hudeyde'de Husiler ise şehrin merkezini ve kuzey bölgelerini elinde tutuyor.

Stockholm Anlaşması'nda öngörülen ateşkesin uygulamaya konulmasındaki sorunlar ve kentte derinleşen insani kriz, bölgede savaşın yeniden patlak verme ihtimalini arttırıyor.

Taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanması, ateşkes ihlalleri yapılması, tarafların askeri mevcudiyetini koruması halkı, anlaşmanın hiçbir zaman tam olarak uygulanamayacağı ve çatışmaların sona ermeyeceği konusunda endişelendiriyor.

Kentte hayatın normale dönmesi konusunda beklentisi olmayan halk, sürecin uzamasının, anlaşmanın uygulanması ve barışın tesis edilmesini engelleyeceğini düşünüyor.

- "Bölge patlamaya hazır bomba gibi"

Hudeyde'de yaşayan Muhammed Ebu Mehyub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stockholm Anlaşması'nın hayata geçmesi konusunda iyimser olmadığına işaret ederek, BM'nin anlaşmanın uygulanması yönündeki iyimser tavrının propagandadan ibaret boş bir hayal olduğunu savundu.

Ailesini geçindirmek için Hudeyde ile Zubeyd kentleri arasında aracıyla yolcu taşımacılığı yaptığını aktaran Ebu Mehyub, ancak güneydeki çıkışın kapalı olması ve çatışma bölgesine dönüşmesi nedeniyle halihazırda işini yapamadığını ifade etti.

Ebu Mehyub, "Stockholm Anlaşması'nda dört ayı geride bırakıp beşinci ayına girdik ancak bölge patlamaya hazır bomba gibi. Çatışmalar ve bombardımanlar zaman zaman devam ediyor. Caddeler ve çıkış yollarında hala beton bariyerler ve mayınlar var." dedi.

İsmini vermek istemeyen bir başka kent sakini ise Husilerin Hudeyde'de askeri mevcudiyetini artırdığını, şehre zaman zaman yeni askerler getirdiklerini belirtti.

Kent sakini, "Husiler, kentte hendek ve tüneller kazmaya, caddelerde beton ve toprak bariyerler kurmaya devam ediyor. Bunlar savaşın yeniden başlayacağı portresini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

- Karşılıklı ateşkes ihlalleri

Stockholm Anlaşması'ndan bu yana taraflar birbirlerini ateşkes ihlalleriyle suçluyor.

Yemen hükümeti, ateşkesin yürürlüğe girmesinden 11 Nisan tarihine kadar Husilerin 2 bin 517 defa ateşkesi ilan ettiğini, bunun sonucunda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 119 kişinin öldüğünü ve 685 kişinin yaralandığını belirtiyor.

Buna karşılık Husiler de hükümet güçlerinin, ateşkes anlaşmasını 16 bin 322 kez ihlal ettiğini iddia ediyor.

Gözlemciler ise tarafların ateşkesin ihlali konusunda karşılıklı suçlamalarının sahadaki karışıklığa işaret ettiğini, iki tarafın da kendi çıkarlarına öncelik verdiğini belirtiyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Prof. Dr. Anacak: Türkiye'de acilen bir proton tedavi merkezi kurulmalıdırProf. Dr. Anacak: Türkiye'de acilen bir proton tedavi merkezi kurulmalıdır
Kadın işçiler kenti güzelleştiriyorKadın işçiler kenti güzelleştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hudeyde savaş Yemen

En Çok Okunan Haberler

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Asker eğlencesi karıştı! Sandalye, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.