Hudeyde halkı Stockholm Anlaşması'nın uygulanamamasından endişeli

Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!

Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!

Güney ve batısını hükümet güçlerinin kontrol altına aldığı Hudeyde'de Husiler ise şehrin merkezini ve kuzey bölgelerini elinde tutuyor.

Anlaşmanın beşinci ayına girilmesine rağmen somut adımların hayata geçirilememesi ve sürecin gittikçe uzaması Hudeyde'de barış umutlarına gölge düşürüyor.

Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.

Yemenli taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında ülkenin liman kenti Hudeyde'de taraflar arasında ateşkesin sağlanmasının yanı sıra limanlar ve Taiz ile ilgili maddelerin yer aldığı bir anlaşma imzaladı.

HUDEYDE (AA) - MURAD EL-UREYFİ - Yemen hükümeti ile Husiler arasında Aralık 2018'de İsveç'te varılan anlaşmanın hala tam olarak uygulanamaması Hudeyde'de barış umutlarına gölge düşürürken, halk çatışmaların yeniden patlak vermesinden endişeleniyor.

Ebu Mehyub, "Stockholm Anlaşması'nda dört ayı geride bırakıp beşinci ayına girdik ancak bölge patlamaya hazır bomba gibi. Çatışmalar ve bombardımanlar zaman zaman devam ediyor. Caddeler ve çıkış yollarında hala beton bariyerler ve mayınlar var." dedi.

Ailesini geçindirmek için Hudeyde ile Zubeyd kentleri arasında aracıyla yolcu taşımacılığı yaptığını aktaran Ebu Mehyub, ancak güneydeki çıkışın kapalı olması ve çatışma bölgesine dönüşmesi nedeniyle halihazırda işini yapamadığını ifade etti.

Hudeyde'de yaşayan Muhammed Ebu Mehyub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stockholm Anlaşması'nın hayata geçmesi konusunda iyimser olmadığına işaret ederek, BM'nin anlaşmanın uygulanması yönündeki iyimser tavrının propagandadan ibaret boş bir hayal olduğunu savundu.

Kentte hayatın normale dönmesi konusunda beklentisi olmayan halk, sürecin uzamasının, anlaşmanın uygulanması ve barışın tesis edilmesini engelleyeceğini düşünüyor.

Taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanması, ateşkes ihlalleri yapılması, tarafların askeri mevcudiyetini koruması halkı, anlaşmanın hiçbir zaman tam olarak uygulanamayacağı ve çatışmaların sona ermeyeceği konusunda endişelendiriyor.

İsmini vermek istemeyen bir başka kent sakini ise Husilerin Hudeyde'de askeri mevcudiyetini artırdığını, şehre zaman zaman yeni askerler getirdiklerini belirtti.

Kent sakini, "Husiler, kentte hendek ve tüneller kazmaya, caddelerde beton ve toprak bariyerler kurmaya devam ediyor. Bunlar savaşın yeniden başlayacağı portresini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

- Karşılıklı ateşkes ihlalleri

Stockholm Anlaşması'ndan bu yana taraflar birbirlerini ateşkes ihlalleriyle suçluyor.

Yemen hükümeti, ateşkesin yürürlüğe girmesinden 11 Nisan tarihine kadar Husilerin 2 bin 517 defa ateşkesi ilan ettiğini, bunun sonucunda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 119 kişinin öldüğünü ve 685 kişinin yaralandığını belirtiyor.

Buna karşılık Husiler de hükümet güçlerinin, ateşkes anlaşmasını 16 bin 322 kez ihlal ettiğini iddia ediyor.

Gözlemciler ise tarafların ateşkesin ihlali konusunda karşılıklı suçlamalarının sahadaki karışıklığa işaret ettiğini, iki tarafın da kendi çıkarlarına öncelik verdiğini belirtiyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

