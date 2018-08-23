Hukuk danışmanı olarak çalışıyordu, sevgilisi 'asla uçak kullanamazsın' deyince pilot oldu!

Şimdi 43 yaşında olan İtalyan kadının hikayesi duyanları şaşırtıyor. İşte inatlaşma sonucu ortaya çıkan sonuç...

Şaka değil! Sevgilisine meydan okumak için pilot oldu

1 / 21 İtalya'nın Varona kentinde yaşayan Cristiana isimli 43 yaşındaki kadın, sevgilisine kendisini kanıtlamak için pilot oldu.

2 / 21 Hukuk danışmanı olarak çalışan 43 yaşındaki Cristiana, ticari bir firma için pilot olarak çalışan eski erkek arkadaşının asla bir uçağı uçuramayacağını söylemesi üzerine pilot olmaya karar verdi.

3 / 21 6 yıl önce eğitim almaya kara veren Cristiana eski erkek arkadaşının düşüncesinde yanıldığını kanıtlamaya kararlıydı.

4 / 21 Aldığı uzun eğitimler sonucu pilotluk sertifikası edindi. 13 farklı ülkeyi uçarak dolaşan Cristiana, sadece eğlenmek için pilotluk yapıyor.

5 / 21 Sadece ABD ziyaretinde Kaliforniya, Nevada ve Teksas'a uçuşlar gerçekleştiren Cristiana, yaşamından çok mutlu.

6 / 21 Cristiana aynı zamanda moda tutkunu ve hayatını vegan olarak devam ettiren biri. Cristiana'nın seyahatleri sırasında fotoğraflarını çeken arkadaşı da, seksi pilotun uçuş sırasında da ne kadar şık olduğunu gözler öüne seriyor.

7 / 21 İstediği zaman farklı ülkere uçabildğini ve tüm kontrolün kendisinde olması hissini çok sevdiğini söyleyen Cristiana, uçarak yapılan seyahatlerin, araba veya vapur seyahatinden hoşlanmayanlar için harika bir seçim olduğunu düşünüyor ve şunları söylüyor:

8 / 21 'Ticaret yapan bir firma için pilot olarak çalışan eski erkek arkadaşım bir keresinde benim asla pilot olamayacağımı söyledi. O an pilot olmaya karar verdim Öncesinde pilot olmayı hiç düşünmemiştim. O andan itibaren pilot olacak ve eğlenmek için uçacaktım. Bir firmada çalışmak için değil...'

9 / 21 'Uçmak insana özgürlük veriyor. Bir yere gittin, beğenmedin. Direk çıkar başka bir yere gidersin. Dünya havadan daha güzel gözüküyor. Çirkin yerler bile gözünüze çok güzel gelebiliyor.''

10 / 21 'Uçmak ilginç ve çok zorlu bir şey. Karar vermek için konsantre olmanız gerekiyor. Uçuş sırasında asla rahat olamazsınız. Uçuş sırasında her şeyi kontrol etmeye devam etmek gerekiyor. Ne olursa olsun dikkatli ve çok hızlı olmanız lazım. Yani bir kere her şey yolunda giderse uçmak size çok tatmin edici gelecektir.'

11 / 21 Eski erkek arkadaşının sözlerinden sonra pilot olan ve başarısını milyonlarla paylaşmaya karar veren Cristiana, 'Havacılıkta kadınlara karşı bir miktar ayrımcılık söz konusu. Fakat ben bu durumu görmezden geliyorum.

12 / 21 Eğlenmek, güzel yerlere gitmek, seksi ya da şık kıyafetler giymek, modacı olmak, hayvanlara saygılı olmak ve vegan olarak çok lezzetli yemekler yemek mümkün.

13 / 21 İnsanlara yemeği ikinci plana atarak eğlenceli bir hayat sürebileceklerini göstermeye çalışıyorum. Ben eğlenceli, uçan bir veganım.' diyerek yaşadıklarını ve kendisini özetledi.

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