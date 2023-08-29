Hükümet, Eylül'de duyuracak! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: 'Bir kez daha söylüyorum, bir fırsattır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni ekonomi yönetiminin eylül ayında açıklayacağı Orta Vadeli Program'a ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, "Geçtiğimiz günlerde söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Bir fırsattır" yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'de yapılacak kurultay ile ilgili ise "İsteyen yarışa girer, hak eden yarışı kazanır. Bu kadar net. Şu anda da kongre sürecimiz en demokratik şekilde ilerliyor" dedi.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"BİR FIRSATTIR"

"Geçtiğimiz günlerde söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Eylül ayında açıklayacağınız Orta Vadeli Program bir fırsattır. Geçmişte olduğu gibi laf olsun diye TBMM’nin huzuruna bir Orta Vadeli Program getirmeyin. Güven uyandıracak bir programı ortaya koyun. Kur Korumalı Mevduat’tan nasıl kurtulacaksınız, bunun yol haritasını bu programla açıklayın. Aksi takdirde tarih ve millet huzurunda ağır vebal taşırsınız."

CHP'DEKİ KURULTAY SÜRECİ: 'HAK EDEN YARIŞI KAZANIR'

Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Burada ‘şunu destekleyenler’ ile ‘bunu destekleyenler’ diye bir yarış olmaz. Bizde yarış ‘bayrağı ben daha ileriye taşırım’ iddiasına sahip kişiler arasında olur. Demokrasi içerisinde, sevgi, saygı içerisinde olur. Bizi diğer partilerden ayıran da zaten budur. İsteyen yarışa girer, hak eden yarışı kazanır. Bu kadar net. Şu anda da kongre sürecimiz en demokratik şekilde ilerliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten daha güçlü, daha dinamik biçimde çıkarak yerel seçime girecektir.”

