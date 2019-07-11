Hükümlülere en anlamlı ceza

Trabzon Sülüklü Mezarlığı Şehitliği’nde 444 şehidin bulunduğu alanda, Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde haklarında kamu hizmeti tedbiri devam eden 10 hükümlü tarafından şehitliklerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra şehit mezar taşlarındaki silinen isimlerinin boyama işlemi yapıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahit ile birlikte şehitlik ziyaretinde bulunarak şehitlerin mezar taşlarındaki yazıların yenilenmesi çalışmalarına katıldı.

Program kapsamında şehitlikler için Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel konuyla ilgili yaptığı açıklamada ’’Aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle; şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize, minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağımlılığın gelecek nesillerimize aktarılması için, ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlığının sürdürülmesini ve toplumsal hafızanın diri tutulmasını sağlamak amacıyla, Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü nezdinde kamu hizmeti cezasını sürdürmekte olan yükümlüler ile, Trabzon Şehitliği’nin bakım ve onarım çalışmalarına katıldık. Bundan sonra da, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 15 Temmuz ruhuna uygun şekilde gerekli duyarlılık ve özeni göstermeye devam edeceğiz’’ dedi.

Hükümlüler ise yaptıkları anlamlı çalışmadan dolayı gurur duyduklarını belirterek böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür ettiler.

