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Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik suikast için terör örgütü PKK'dan keşif talimatı aldığını itiraf eden Sonay B. ve ona yardım ettiği belirtilen iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında flaş gelişme

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sonay B. ve sanık avukatları ile müşteki Hulusi Akar'ın ve Milli Savunma Bakanlığının avukatları katıldı. Sanıklardan Süleyman A. ile video konferans sistemiyle bağlantı kurulurken, Levent Ö'nün avukatı müvekkilinin istirahatli olduğuna ilişkin raporu mahkemeye sundu.

Duruşmada Milli Savunma Bakanlığı avukatının müdahillik talebi, Bakanlığın tüzel kişiliğinin suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddedildi.

Daha sonra sanıklara esasa ilişkin savunmaları soruldu.

Sonay B, bölücü terör örgütüne 16 yaşındayken katıldığını ifade ederek "Bunda, HDP'li milletvekilinden tutun da dağdaki küçük yaştaki birinin bile payı vardır." dedi.

"SİZİ 10 GÜNLÜĞÜNE GÖTÜRECEĞİZ, SONRA GÖNDERECEĞİZ"

Kendisine, "Sizi 10 günlüğüne götüreceğiz, sonra göndereceğiz" denildiğini anlatan Sonay B, geri dönmemeleri için Suriye ve Irak'a götürüldüklerini aktardı. Gittikten sonra iki günde pişman olduğunu söyleyen Sonay B, devlete karşı hiçbir operasyon içinde yer almadığını savundu. Türkiye'ye gönderildikten sonra kendisinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu ifade eden sanık, ailesinin yanına dönmek istediğini dile getirdi.

Sanık Süleyman A. da suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu. Sanık Levent Ö'nün avukatı, müvekkilinin yazılı savunmasını dosyaya yolladıklarını bildirdi. Mahkeme heyeti, Sonay B'nin tutukluluğunun ve diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Dosyanın hüküm için incelemeye alınmasını kararlaştıran heyet, davayı erteledi.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği esasa ilişkin görüşünde, Sonay B'nin 12 Temmuz 2019'da Ankara'da devriye görevi yapan polislerin yanına giderek "PKK terör örgütü üyesi olduğunu ve teslim olmak istediğini söylediğini" belirtmişti.

Üzerinde sahte kimlik bulunan sanığın ifadesinde, örgüt tarafından İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar'a yönelik suikast eyleminin keşfi için görevlendirildiğini anlattığına dikkati çeken savcı, Soner B'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etmişti. Savcı, suikast iddiasına yönelik icrai bir faaliyette bulunmadığı gerekçesiyle sanığın bu suç yönünden beraatını, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 yıla kadar hapsini istemişti.

Savcı, Türkiye'ye geldikten sonra bir süre Sonay B'nin evinde barınmasını sağlayan Süleyman A. ile eylemden sonra tekrar kırsala dönmesini sağlayacağı belirtilen Levent Ö'nün ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapislerini talep etmişti. (AA)

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