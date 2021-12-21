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Hülya Avşar'ın simit yorumuna CHP'li Tanal'dan gönderme: Ejder meyveli smoothie yudumlayan...

21.12.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ekonomiyle ilgili yaptığı yorumla dikkat çekmiş, Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri de kolay atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada gündem olan Avşar'a, CHP milletvekili Mahmut Tanal Twitter hesabından gödermede bulundu. Tanal, ''Saray'da ejder meyveli smoothie yudumlayan Sayın Hülya Avşar'ı, halkın arasında simit yemeye de bekleriz'' dedi.

Hülya Avşar'ın simit yorumuna CHP'li Tanal'dan gönderme: Ejder meyveli smoothie yudumlayan...

Bir magazin muhabirinin sorusu üzerine "Gerekirse simit yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" diyen Hülya Avşar, açıklamalarıyla dikkat çekmiş, sosyal medyada gündem olmuştu.

CHP'Lİ TANAL, TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

CHP milletvekili Mahmut Tanal da, Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" açıklamasını eleştirdi.

''HALKIN ARASINDA SİMİT YEMEYE BEKLERİZ''

Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray'da ejder meyveli smoothie yudumlayan Sayın Hülya Avşar'ı, halkın arasında simit yemeye de bekleriz." ifadesini kullandı.

Hülya Avşar'dan ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek ama atlatacağızHülya Avşar'dan ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek ama atlatacağız


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Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tanal Hülya Avşar
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