Hülya Avşar'ın simit yorumuna CHP'li Tanal'dan gönderme: Ejder meyveli smoothie yudumlayan...

Bir magazin muhabirinin sorusu üzerine "Gerekirse simit yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" diyen Hülya Avşar, açıklamalarıyla dikkat çekmiş, sosyal medyada gündem olmuştu.
CHP milletvekili Mahmut Tanal da, Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" açıklamasını eleştirdi.
Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray'da ejder meyveli smoothie yudumlayan Sayın Hülya Avşar'ı, halkın arasında simit yemeye de bekleriz." ifadesini kullandı.
Saray'da ejder meyveli Smoothie yudumlayan Sayın Hülya Avşar'ı, halkın arasında simit yemeye de bekleriz.#simit #hülyaavşar pic.twitter.com/DWdMrfY74F— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) December 21, 2021
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