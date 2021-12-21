Hülya Avşar'ın simit yorumuna CHP'li Tanal'dan gönderme: Ejder meyveli smoothie yudumlayan...

Bir magazin muhabirinin sorusu üzerine "Gerekirse simit yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" diyen Hülya Avşar, açıklamalarıyla dikkat çekmiş, sosyal medyada gündem olmuştu.

CHP'Lİ TANAL, TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

CHP milletvekili Mahmut Tanal da, Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" açıklamasını eleştirdi.

''HALKIN ARASINDA SİMİT YEMEYE BEKLERİZ''

Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray'da ejder meyveli smoothie yudumlayan Sayın Hülya Avşar'ı, halkın arasında simit yemeye de bekleriz." ifadesini kullandı.

Saray'da ejder meyveli Smoothie yudumlayan Sayın Hülya Avşar'ı, halkın arasında simit yemeye de bekleriz.#simit #hülyaavşar pic.twitter.com/DWdMrfY74F — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) December 21, 2021



