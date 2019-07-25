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"Hürmüz Boğazı'ndaki durum endişe verici"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih: - "Hürmüz Boğazı'ndaki durum endişe verici. Bu nedenle ihracatçı ülkelerin boğazdan geçiş esnasında kendi gemilerini korumaları gerekli"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, bölgede son dönemde artan gerginlik nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda durumun "endişe verici" olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Enerji Bakanı Falih, Hürmüz Boğazı'ndan geçen uluslararası ticaret gemilerinin güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Falih, "Hürmüz Boğazı'ndaki durum endişe verici. Bu nedenle ihracatçı ülkelerin boğazdan geçiş esnasında kendi gemilerini korumaları gerekli." dedi.

Bakan Falih, ayrıca, Suudi Arabistan'ın doğusunda üretilen ham petrolü boru hattıyla Kızıldeniz'e taşımayı, böylelikle buradan petrol transferini günde ortalama 7 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

- Basra Körfezi'nde güvenlik krizi

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran petrolünü hedef alan yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından Basra Körfezi ve çevresindeki tansiyon son zamanlarda iyice yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyindeki Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmiş, ABD ve İran saldırılarla ilgili birbirini suçlamıştı.

İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde düşürmüştü. Washington'un doğruladığı olay sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıdan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Trump, 18 Temmuz'da Basra Körfezi'nde ABD'nin USS Boxer savaş gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş ancak iddia İran tarafından reddedilmişti.

Körfezde son olarak 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hürmüz Boğazı Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih Suudi

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