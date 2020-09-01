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  4. 'Hürrem' isimli kaplumbağa dalgıçların ilgi odağı oldu

'Hürrem' isimli kaplumbağa dalgıçların ilgi odağı oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 01.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde, su altını görmek isteyen dalgıçların uğrak yeri olan Üçadalar'da, 'kaplumbağa noktası' olarak adlandırılan bölgede 3 yıldır görüntülenen, 'Hürrem' isimli yeşil deniz kaplumbağası, dalgıçlardan ürkmeden verdiği görüntüyle şaşırtıyor. 'Hürrem'i görüntülemek isteyen dalgıçlar, bölgede sıkça dalış yapmaya başladı.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'e yerli ve yabancı yılda 100 bin kişi dalış yapmak için geliyor. Su altı meraklılarının en fazla uğradığı yer ise Tekirova Mahallesi açıklarındaki Üçadalar mevkisi. Su altındaki tarihi dokunun yanı sıra canlı çeşitliliğiyle de Kemer ilçesinde bulunan 19 dalış noktasının en önemlisi olan Üçadalar'da bulunan 'kaplumbağa noktası' olarak adlandırılan bölge ise en ilgi çekenlerin başında yer alıyor. Bunun nedeni ise dalış yapanların 3 yıldır burada bulunan 'Hürrem' adını verdikleri genç yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas). Diğer kaplumbağalar dalgıçları gördüğünde kaçarken, 'Hürrem' ise yosunları yemeye devam ediyor ve su altını görüntülemek isteyenlere görüntü veriyor.

'BURADAKİ BİR YOSUNU ÇOK SEVİYORLAR'

Kemer'in su altı güzelliklerini tanıtmak için birçok çekim yapan, 19 dalış noktasıyla ilgili kitabı bulunan su altı fotoğrafçısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı 3 yıldız dalış eğitmeni Adnan Büyük, "Üçadalar, Antalya'da Tekirova'nın açıklarında dalış için muhteşem bir yer. Bu bölgeye dünyanın her tarafından dalış için gelen misafirler var. Son zamanlarda bütün dalgıçların tercih ettikleri yeni bir nokta var. Turtle point (kaplumbağa noktası) çünkü burada dalışlarda minimum iki veya üç tane yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas) görmek mümkün. Çünkü buradaki bir yosunu yemeyi çok seviyorlar. Bu canlılara belli bir mesafeden sonra yaklaştığınızda hemen hızla o bölgeden uzaklaşıyorlar" dedi.

'HÜRREM BANA DA POZ VERDİ'

Bu kaplumbağalardan sadece birinin dalgıçlardan korkmadığını anlatan Adnan Büyük, "Onun da adı 'Hürrem'. Genç bir yeşil deniz kaplumbağası. Bu deniz çayırlarını yerken yaklaşmanıza izin veriyor. Kesinlikle rahatsız olmuyor. Nedeni belli değil. Sadece arka sağ ayağının bir kısmı yok. Bu yüzmesine engel değil. Derin dalış merkezi sahibi ve eğitmen dalgıç Uğur Ergen bana defalarca bahsetti 'Hürrem'den. Ben 4 defa sadece onun için dalmama rağmen karşılaşamadım. Sonunda geçen pazar, 'Uğur gel abi seni direkt 'Hürrem'e bizzat ben götüreceğim' dedi ve gerçekten götürdü. Nihayet 'Hürrem' bana da poz verdi. Onu suyun altında izlemek inanılmaz bir duygu veriyor. Uğur'un dediğine göre 3 senedir buralarda dolaşıyormuş. Yabancı dalgıçların neden burada dalış yapmak istediklerini şimdi anlıyorum. İyi ki varsın 'Hürrem', belki bu bölgelerin koruma alanı olmasında senin katkın da olur" diye konuştu.

(DHA)

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