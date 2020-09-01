'Hürrem' isimli kaplumbağa dalgıçların ilgi odağı oldu

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'e yerli ve yabancı yılda 100 bin kişi dalış yapmak için geliyor. Su altı meraklılarının en fazla uğradığı yer ise Tekirova Mahallesi açıklarındaki Üçadalar mevkisi. Su altındaki tarihi dokunun yanı sıra canlı çeşitliliğiyle de Kemer ilçesinde bulunan 19 dalış noktasının en önemlisi olan Üçadalar'da bulunan 'kaplumbağa noktası' olarak adlandırılan bölge ise en ilgi çekenlerin başında yer alıyor. Bunun nedeni ise dalış yapanların 3 yıldır burada bulunan 'Hürrem' adını verdikleri genç yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas). Diğer kaplumbağalar dalgıçları gördüğünde kaçarken, 'Hürrem' ise yosunları yemeye devam ediyor ve su altını görüntülemek isteyenlere görüntü veriyor.

'BURADAKİ BİR YOSUNU ÇOK SEVİYORLAR'

Kemer'in su altı güzelliklerini tanıtmak için birçok çekim yapan, 19 dalış noktasıyla ilgili kitabı bulunan su altı fotoğrafçısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı 3 yıldız dalış eğitmeni Adnan Büyük, "Üçadalar, Antalya'da Tekirova'nın açıklarında dalış için muhteşem bir yer. Bu bölgeye dünyanın her tarafından dalış için gelen misafirler var. Son zamanlarda bütün dalgıçların tercih ettikleri yeni bir nokta var. Turtle point (kaplumbağa noktası) çünkü burada dalışlarda minimum iki veya üç tane yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas) görmek mümkün. Çünkü buradaki bir yosunu yemeyi çok seviyorlar. Bu canlılara belli bir mesafeden sonra yaklaştığınızda hemen hızla o bölgeden uzaklaşıyorlar" dedi.