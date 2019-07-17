Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan Havalimanı’na İHA ile saldırdı

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın Jizan Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırdıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria sosyal medyada yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’daki Jizan Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını, saldırının ardından uçuşların durduğunu duyurdu.

Olay ile ilgili Suudi Arabistan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü Turki El Maliki, Suudi Arabistan’daki Jizan ve Abha kentlerini hedef alan Husilere ait 3 İHA’nın düşürüldüğünü bildirmişti.

