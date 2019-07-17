HABER

Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan Havalimanı’na İHA ile saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın Jizan Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırdıklarını duyurdu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria sosyal medyada yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’daki Jizan Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını, saldırının ardından uçuşların durduğunu duyurdu.Olay ile ilgili Suudi Arabistan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.Dün Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü Turki El Maliki, Suudi Arabistan’daki Jizan ve Abha kentlerini hedef alan Husilere ait 3 İHA’nın düşürüldüğünü bildirmişti.

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın Jizan Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırdıklarını duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria sosyal medyada yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’daki Jizan Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını, saldırının ardından uçuşların durduğunu duyurdu.
Olay ile ilgili Suudi Arabistan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Dün Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü Turki El Maliki, Suudi Arabistan’daki Jizan ve Abha kentlerini hedef alan Husilere ait 3 İHA’nın düşürüldüğünü bildirmişti.

PARTNER Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
PKK, bebek ve çocuk katletmeye devam ediyorPKK, bebek ve çocuk katletmeye devam ediyor
Akçay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıAkçay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşının iş yerine uğrayınca dolandırılmaktan kurtuldu

Arkadaşının iş yerine uğrayınca dolandırılmaktan kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.