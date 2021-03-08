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Husilerden Suudi Arabistan’a füzeli saldırı

08.03.2021 01:19 | Son Güncelleme:
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Husilerden Suudi Arabistan’a füzeli saldırı

Yemen’deki Husi güçlerinin Sözcüsü Yahya Sarea, Suudi Aramco petrol şirketinin Ras Tanura’daki tesisine ve Suudi Arabistan’ın Dammam, Asir ve Jazan şehirlerine insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan ve Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husi güçlerinin Sözcüsü Yahya Sarea, Suudi Aramco petrol şirketinin Ras Tanura’daki tesisine ve Suudi Arabistan’ın Dammam, Asir ve Jazan şehirlerine insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Sözcü Sarea, saldırıda 14 İHA ve 8 balistik füze ateşlendiğini aktardı.

Aramco veya Suudi makamlarından olaya ilişin açıklama gelmezken, Ras Tanura’na da dünyanın en büyük açık deniz petrol yükleme tesisi bulunuyor.

Günün erken saatlerinde ise Suudi devlet medyası ise, Husilerin saldırı için kullandığı 12 İHA’nın ve 2 balistik füzenin engellendiğini ifade etmiş, saldırıların engellendiği bölgeler ise belirtilmemişti. (İHA)

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