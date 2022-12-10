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Hüsnü Kapu kimdir? Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu nereli ve kaç yaşında? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

10.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hüsnü Kapu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu oldu. Peki, Hüsnü Kapu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hüsnü Kapu kimdir? Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu nereli ve kaç yaşında? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Hüsnü Kapu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

HÜSNÜ KAPU KİMDİR?

Hüsnü Kapu, 1971 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt Köyü’nde dünyaya geldi.

Hüsnü Kapu, 1991'de Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.

1993'de Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Hüsnü kapu, 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında başladığı Yükseklisans öğrenimini, yazdığı "İş Ahlakı ve Japon İşletme Geleneğindeki Yeri" adlı teziyle 1996 yılında tamamlayarak İşletme bilim uzmanı oldu.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ HÜSNÜ KAPU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalının Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında 1996'da doktorasın başlayan Kapu, 2000 yılında yazdığı doktora teziyle Doktor unvanını kazandı.

Prof. Dr. Hüsnü Kapu 2003-2012 yıllarında Yrd. Doç. Dr. olarak Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı.

Prof. Dr. Hüsnü Kapu 24 Mayıs 2013 tarihinde Doçent olmuştur. Aynı Fakültenin İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında görevini sürdürmüştür.

Hüsnü Kapu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Kafkas Üniversitesi Rektörü olark atanmıştır.

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