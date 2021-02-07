Husumetlilerine kurdukları pusuda yoldan geçen birini öldürdüler

Ankara’nın Mamk ilçesinde, alacak verecek yüzünden husumetli oldukları akrabalarına pusu kuran 2 saldırganın silahından çıkan kurşunlar yoldan geçen birine isabet etti. Olayda, 1 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898 sokak’ta meydana geldi. Cinayet zanlısı, S.K ve A. Y., alacak verecek meselesi yüzünden önceden husumetli oldukları Muhittin K.’ya silahlı saldırı planladı. Söz konusu sokağa kiraladıkları motosiklet ile tanınmamak için taktıkları kasklarla gelen saldırganlar. Muhittin K.’yı beklemeye başladı. Bu sırada sokağa giren talihsiz adama ateş etmeye başlayan şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar, Muhittin K. ile o sırada yoldan geçen İbrahim Daşçı’ya isabet etti. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardındah hastaneye kaldırıldı. Olayda, kasığından yaralanan Daşçı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Muhittin K. ise yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Mamak İlce Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları tespit edilen cinayet şüphelisi S.K. ve A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

