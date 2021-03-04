Husumetlisine ateş ederken kazara önüne geçen karısını vurdu

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi 89005 Sokak'ta meydana geldi. Menderes K., husumetli olduğu Veli Ş.'nin evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE 4 EL ATEŞ AÇTI

Veli Ş., evinden pompalı tüfeğini alıp, Menderes K.'ye 4 el ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Veli Ş.'nin eşi Hatice Ş.'nin karnına isabet etti. Hatice Ş. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Ş. sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Veli Ş. ve Menderes K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

(DHA)

