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  4. Husumetlisini yaraladığı tüfekle balkona çıktı, açıklama yapıp teslim oldu

Husumetlisini yaraladığı tüfekle balkona çıktı, açıklama yapıp teslim oldu

06.04.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Recep M. (63), para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi (44) tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından gittiği evinde polisleri görünce tüfekle balkona çıkan Recep M., gazetecilere konuşmadan teslim olmayacağını söyledi. Gazetecilere, "Yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler" diyen Recep M., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Husumetlisini yaraladığı tüfekle balkona çıktı, açıklama yapıp teslim oldu

Olay, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Recep M., para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi hırdavat dükkanında tüfekle vurdu. C.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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CEZAEVİNE GİRME İHTİMALİNE KARŞIN HAZIRLADIĞI KIYAFET POŞETİYLE TESLİM OLDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Recep M.’nin bölgeye yakın olan evine gitti. Burada polisleri gören Recep M., suç aleti tüfekle evinin balkonuna çıkarak, gazetecilere konuşmadan teslim olmayacağını söyledi. Gazetecilere, "Vurmaya gitmedim yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler. Ölümü hak etti ama ben yine de onu öldürmedim" diyen Recep M., cezaevine gitme ihtimaline karşı hazırladığı kıyafet poşeti ve elindeki tüfekle birlikte ekiplere teslim oldu.

Recep M. emniyete götürülürken, olayla ilgili Cinayet Bürosu ekipleri soruşturma başlattı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı
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