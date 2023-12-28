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  4. Husumetlisinin arkadaşını öldürdü, "Manifestonun katı kuralları vardır" dedi! Şaşırtan "Biri size yanlış yapıyorsa ve onu bulamıyorsanız, onun en yakın arkadaşını öldürürsünüz" savunması

Husumetlisinin arkadaşını öldürdü, "Manifestonun katı kuralları vardır" dedi! Şaşırtan "Biri size yanlış yapıyorsa ve onu bulamıyorsanız, onun en yakın arkadaşını öldürürsünüz" savunması

28.12.2023 16:01 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de borç meselesi nedeniyle tartıştığı M.K.'yi bulmak için aracına bindiği onun taksi şoförü arkadaşı Mustafa Kılıçaslan'ı (25) öldüren Emre Kiremitçi (27), 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kiremitçi son savunmasında, "Manifestonun katı kuralları vardır. Biri size yanlış yapıyorsa ve onu bulamıyorsanız; onun en yakın arkadaşını öldürürsünüz. Ben de öyle yaptım" dedi.

Husumetlisinin arkadaşını öldürdü, "Manifestonun katı kuralları vardır" dedi! Şaşırtan "Biri size yanlış yapıyorsa ve onu bulamıyorsanız, onun en yakın arkadaşını öldürürsünüz" savunması

Kocasinan ilçesinde Emre Kiremitçi ile arkadaşı M.K. arasında iddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar ayrıldı. Daha sonra Kiremitçi, M.K.'ye ulaşmak için yakın çevresini araştırdı. Bunun üzerine Kiremitçi, 8 Mart'ta 2 arkadaşı ile M.K.'nin taksicilik yapan yakın arkadaşı Mustafa Kılıçaslan'ın aracına bindi. Bir süre sonra takside çıkan tartışmada Kiremitçi, yanında getirdiği tabanca ile Kılıçaslan'a ateş ederek öldürdü.

Kiremitçi ile arkadaşları N.A. (19) ve E.K. (18) kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, 650 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izledi. Kiremitçi'nin Antalya'da olduğunu belirleyip, operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. N.A. ile E.K. de Kayseri'de gözaltına alındı. 3 şüpheliden Emre Kiremitçi tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. 3 şüpheli hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

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'PİŞMAN DEĞİLİM'

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmalarında sanık Kiremitçi, M.K.'yi planlandığı şekilde öldürmek istediğini, ancak ulaşamayınca yakın arkadaşı Mustafa Kılıçaslan'ı öldürdüğünü söyledi. Kiremitçi, "Manifestonun katı kuralları vardır. Biri size yanlış yapıyorsa ve onu bulamıyorsanız; onun en yakın arkadaşını öldürürsünüz. Ben de öyle yaptım" dedi.

Asıl hedefinin aralarında alacak verecek meselesi olan M.K. ve ailesinin olduğunu belirten Kiremitçi, "M.K. ile annesi, babası ve kız kardeşini öldürecektim. Çantamda, Türkiye'de kullanılmayan özel mermilerim vardı. Eğer yakalanmasaydım, Kayseri'ye gelip, M.K.'yi de öldürecektim. Pişman değilim" diye konuştu.

Davanın karar duruşması, görüldü; 3 sanık ile Kılıçaslan'ın yakınları salonda hazır bulundu. Sanık Kiremitçi, son savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi. Tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını belirtip, beraatlerini istedi. Kılıçarslan'ın yakınları ise şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Kiremitçi'yi, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada hiçbir indirim uygulamadı. Mahkeme, tutuksuz sanıklar içinse beraat kararı verdi. (DHA)

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