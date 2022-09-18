Husumetlisiyle sokakta karşılaştı! Sonrası korkunç... Göğsünden bıçakladı

Olay, dün gece Egekent 2 Mahallesi pazar yeri yakınlarında meydana geldi. M.H.K ile Enes Çöpürkaya, sokak üzerinde karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.H.K. ile Çöpürkaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H.K., yanında bulunan bıçakla Çöpürkaya'yı göğsünden bıçakladı. Çöpürkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çöpürkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enes Çöpürkaya’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

