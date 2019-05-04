HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Safranbolu asırlık camileriyle ramazanı karşılayacak

AHMET ÖZLER - Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesi, yüzyıllardır vakit ve teravih namazlarına ev sahipliği yapan, kimi zaman inşa edildiği dönemin ihtişamını kimi zaman da sadeliğini yansıtan, ilginç yapılış öyküleri ve mimarileriyle dikkati çeken asırlık camileri ile bu yıl da ramazan ayında ibadet edecek Müslümanlara hizmet verecek.

Dış mimarileri, işlemeleri, minareleri, kubbeleri ve diğer özellikleriyle ilçeye hayat kazandırıp şehrin de simgesi haline gelen camiler, halk arasında ve çeşitli kaynaklarda anlatılan ilginç yapılış hikayeleri ve farklı mimari özellikleri ile merak uyandırıyor.

- "Binlerce turistin de ilgi odağı"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın arka bahçesi niteliğinde olan Safranbolu'daki tarihi yapıların başında camilerin geldiğini, 18, 19 ve 20. yüzyılda inşa edilmiş birçok yapıyla birlikte camilerin de ilgi çektiğini söyledi.

Asırlardır ayakta kalan tarihi camilerin vakit ve teravih namazlarına ev sahipliği yaptığını aktaran Gürel, zamanın durduğu ilçeye ramazan aylarında tarihi camilerin ayrı bir tat verdiğini kaydetti.