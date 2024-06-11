Peş peşe görüşmeler ne anlama geliyor! AK Parti'nin yeni stratejisi belli oldu: Nash dengesi

Türkiye 2023 ve 2024'te iki kritik seçim yaşadı. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir zafer yaşanırken yerel seçimlere ise Özgür Özel önderliğinde CHP damga vurdu.

31 MART SONRASI YAŞANANLAR

AK Parti başta olmak üzere yerel seçimlerin ardından tüm siyasi partilerde yumuşama dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel'le iki kez görüşmesi ise kulisleri daha da arttırdı. CNN Türk'ten Dicle Canova'nın aktardığına göre ise AK Parti'nin üzerinde durduğu yeni strateji "NASH DENGESİ" olarak adlandırılıyor.

Canova'nın AK Parti'yle ilgili paylaştığı bilgiler ise şu şekilde;

CHP gibi AK Parti de bu sürece ilişkin kamuoyu yoklamalarında nabız tuttu...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile konuştum. Şen “Seçim sonrası havayı nasıl görüyorsunuz ve siyasetçilere tavsiyeleriniz nelerdir?” soruları temelinde kamuoyunun nabzını tuttuklarını ve çıkan sonuçları yapay zeka ile paylaşarak üç temel netice aldıklarını açıkladı;

1- Politikaların ve uygulamaların şeffaf olması

2- Kutuplaştırıcı dilden uzak durulması

3- Popülist politikalardan kaçınılması

Bu veriler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaşıldı. Mustafa Şen partilerin seçim zamanında kullandıkları dil ile seçim sonrası kullandıkları dilin aynı olmaması gerektiğini vurguladı ama bu kendi politikalarından da vazgeçtikleri anlamına gelmemeli dedi. Ve Matematikçi John Nash'in 'oyun' teorisine atıfta bulundu. Oyun teorisi içinde tarafların ne kadar taviz verebileceğini 'Nash dengeleştirdi' diye anlattı. Bunu siyasete uyarladığımızda partilerin belli bir noktaya kadar diğer partilerle mesafede kalması ama başka bir partiye dönüşmemesi gerektiğini anlattı. "CHP'ye tavsiyemiz de kendiniz gibi olun DEM'e dönüşmeyin" dedi.

Mustafa Şen : "PKK; Komünist, Sosyalist, Ateist, Materyalist bir örgüt. Normalde anti Amerikancı olması gerekirken öyle değil. İçine ABD kaçtı. DEM'in içine de PKK kaçtı. CHP'nin içine DEM, İYİ Parti'nin içine CHP kaçtı. İYİ Parti şimdi bununla mücadele veriyor, kurtulmaya çalışıyor." dedi.

Ardından da temel mesajımız şu diye ekledi ; "Bütün partiler kendileri olarak diğer partilerle sıcak samimi ve yapıcı siyasetlerini sürdürmeli. Kendileri olmalı çünkü millet onları öyle konumlandırdı. Milletin partisi olmak bunu gerektirir." dedi.







