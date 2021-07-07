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Hyundai Elantra N'nin tanıtım tarihi resmen belli oldu! Video yayınlandı

07.07.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai Elantra N için artık resmi tarih verildi. Hyundai'nin performansa odaklı yeni Elantra N modeli çok yakında geliyor. Firma daha önce yayınladığı görüntülere ek olarak, egzoz sesinin duyulduğu yeni bir video da yayınlamış durumda.

Hyundai Elantra N'nin tanıtım tarihi resmen belli oldu! Video yayınlandı

Hyundai Elantra N ismi son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz bir model. Bunun nedeni Hyundai'nin performans odaklı otomobile dair yayınladığı görüntüler.

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Elantra N için resmi kanattan gelen o görüntülerde arka kısımdaki LED ışık şeridi dikkatimizi çekmiş, dev egzoz çıkışı ve jant gibi tasarımı tamamlayan ögeler bizleri selamlamıştı. Hyundai şimdi ise hem yeni bir video yayınladı, hem de Hyundai Elantra N'nin tanıtım tarihini resmi olarak açıklamış oldu.

İŞTE ELANTRA N İÇİN YAYINLANAN İPUCU VİDEOSU

Yayınlanan 24 saniyelik videoda Elantra N, bazı harflerden oluşan ve otomobilin belli bölümlerinde yer alan kısaltmalarla karşımıza çıkıyor. Büyük bir ihtimalle kısaltmalar, otomobilin o bölümündeki teknolojilerini ve özelliklerini tarif ediyor.

Asıl dikkat çeken nokta ise şu; videoda otomobilin egzoz sesi yer alıyor ve böylece Elantra N daha tanıtılmadan performansına dair önemli bir ipucu veriyor.

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HYUNDAI ELANTRA N NE ZAMAN TANITILACAK?

Hyundai Elantra N için yayınlanan videoya göre, yeni performans odaklı otomobil 14 Temmuz Çarşamba günü tanıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai
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