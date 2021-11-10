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Hyundai, Supernal'ı kurdu: Uçan araç üretecek!

10.11.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai Motor Grubu (HMG), uçan araçları üretmek ve gelecekteki mobilite vizyonunu daha da ileriye taşımak için Supernal LLC isimli yeni bir şirket hayata geçirdi.

Hyundai, Supernal'ı kurdu: Uçan araç üretecek!

Hyundai'nin açıklamasına göre, grubun "Kentsel Hava Hareketliliği-Urban Air Mobility" stratejisinin bir yansıması olan Supernal isimli şirket, Hyundai'nin gelecekteki mobilite vizyonunu da gösteriyor.

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Seri üretim olarak piyasaya sunacağı eVTOL aracını geliştirmeye ve iyileştirmeye devam eden şirket, ilk ticari uçuşunu 2028'de başlatmayı ve 2030'larda da pazarı iyice genişletmeyi planlıyor.

Grubun otomobil üreticisinden "akıllı mobilite çözüm sağlayıcısı" olmaya yönelik stratejik geçişinden doğan Supernal ayrıca, hava hareketliliğini mevcut toplu taşıma ağlarına entegre ederek sorunsuz bir intermodal yolcu deneyimini yaşatması hedefliyor.

ELEKTRİKLE ÇALIŞACAK, 4-5 YOLCU ALABİLECEK

Aynı anda 4 ya da 5 yolcu alması planlanan hava aracı, ağırlıklı olarak şehir içi ulaşımda kullanılacak. Supernal'in ilk hava aracı elektrikle çalışacak ve ayrıca otonom özellikli olacak.

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Elektrikli hava aracı, öncelikli olarak ABD'deki kamu ve özel kuruluşlarla beraber akademik alanlarda iş birliği yapılarak kullanılacak.

Uluslararası düzeyde altyapı ve ulaşım ağını genişletmesi beklenen Supernal, İngiltere ve Kanada'da da aktivitelerine ağırlık vererek hava sahası yönetim konusunda uzmanlaşacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai
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