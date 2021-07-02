Hyundai uçan arabalar için tarih verdi

Güney Koreli otomobil markası Hyundai'nin Avrupa operasyonlarının CEO'su Michael Cole, uçan arabalar ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

İŞTE UÇAN ARABALAR İÇİN VERİLEN TARİH

Hyundai'nin önemli isimlerinden olan Michael Cole, uçan arabaların gerçek olacağı tarihi de açıkladı. Cole, uçan arabaların 2030 yılına kadar gerçek olacağını söyledi.

Michael Cole'ün verdiği tarih fazla uzak bir tarih değil. Eğer 2030'a kadar uçan otomobiller görebilirsek, bunun trafik sıkışıklığının ve araç emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olması muhtemel.

Hyundai ise, uçan araba konseptini Ocak 2020'de Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergilemişti.

