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Hyundai uçan arabalar için tarih verdi

02.07.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai'nin Avrupa şefi Michael Cole, uçan arabalar hakkında açıklama yaptı. Michael Cole, uçan arabaların gerçek olabileceği tarihi açıkladı.

Hyundai uçan arabalar için tarih verdi

Güney Koreli otomobil markası Hyundai'nin Avrupa operasyonlarının CEO'su Michael Cole, uçan arabalar ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

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İŞTE UÇAN ARABALAR İÇİN VERİLEN TARİH

Hyundai'nin önemli isimlerinden olan Michael Cole, uçan arabaların gerçek olacağı tarihi de açıkladı. Cole, uçan arabaların 2030 yılına kadar gerçek olacağını söyledi.

Michael Cole'ün verdiği tarih fazla uzak bir tarih değil. Eğer 2030'a kadar uçan otomobiller görebilirsek, bunun trafik sıkışıklığının ve araç emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olması muhtemel.

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Hyundai ise, uçan araba konseptini Ocak 2020'de Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergilemişti.

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Hyundai
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