İBB adayı Murat Kurum ilk 6 ay ve 1 yılda yapacağı projeleri açıkladı: "İstanbul gerçek belediyeciliği görecek"

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Lansmanı"nda açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki trafik çilesine dikkat çeken Murat Kurum, ilk bir yılda raylı sistemin 420 kilometreye çıkacağını açıkladı. İstanbul'da depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreciyle ilgili projelerinden de bahseden Kurum, "Deprem terörle mücadele kadar önemli. Göreve geldiğimizde 650 bin konutunun inşa sürecine 39 ilçede başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Ulaşımdan sosyal desteklere, kentsel dönüşümden altyapı faaliyetlerine kadar öncelikli ve acil olan 40 proje, altı ay ve bir yılda tamamlanacak. Bu projeler önümüzdeki beş yılın lokomotif gücü ve ilk büyük atılımları olacak.

RAYLI SİSTEM PROJELERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte 1 yılın sonunda 40,6 km raylı sistem hattı İstanbul’a kazandırılacak.

İlk 6 ayda tamamlanacak raylı sistem projeleri;

Mevcut yönetimin İkitelli-Ataköy arasında açmadığı Mimar Sinan İstasyonu

Çekmeköy- Samandıra hattı arasındaki Sancaktepe Hastane istasyonu

7,9 km’lik Kaynarca-Tuzla arasındaki hat

9,7 km’lik Bağcılar(Kirazlı)- Küçükçekmece(Halkalı) metro hattı

18,1 km’lik Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattı içinde, henüz yapımına hiç başlanmamış olan Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattının inşası başlayacak

18 km’lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü hattı

17,4 km’lik Vezneciler-Sultangazi hattı

5,4 km’lik Sultanbeyli-Kurtköy hattı

6 km’lik Kurtköy-Sabiha Gökçen hattı

21,3 km’lik Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramvayı

3.1 km’lik Eyüp Sultan- Bayrampaşa tramvayı

2 km’lik Eyüp Sultan-Pierre Loti teleferik hattı

14.5 km’lik Sefaköy-Yenikapı hattı

İlk 1 yılda tamamlanacak raylı sistem projeleri;

13 km’lik AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanamayan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı

5,6 km’lik AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanamayan Samandıra-Sultanbeyli arasındaki hat

4,5 kilometre uzunluğundaki Kabataş-Yıldız hattı

17,5 km’lik Arnavutköy-Halkalı Metrosu

28 km’lik İncirli-Söğütlüçeşme hattı

62,4 km’lik Samandıra-İstanbul Havalimanı hattı

İstanbul İlk görev yılının sonunda; şu an mevcut 379,5 km olan raylı sistem uzunluğunu 40,6 km’lik 4 yeni hattın hizmete alınmasıyla birlikte 420,1 km’ye çıkmış olacak.

Toplam 184,7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattının yapımı başlayacak. Böylece; ilk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışması sürdürülmüş olacak.

OTOPARK

İlk 1 yılda; 50 bin araçlık otoparkın yapımı başlayacak. 25 bini 1 yılın sonunda hizmete alınacak.

Her otoparkta; şarj istasyonları olacak, sıfır atığa ve engelsiz ulaşıma uygun şekilde dizayn edilecek.

TAKSİ SORUNU

İlk 6 ayda; taksi problemi vatandaşların, esnafın, tüm paydaşların lehine olacak şekilde çözülecek. Taksi sorunu İstanbul’un gündeminden çıkacak. Taksi eksiği İstanbul’un ihtiyaçlarına göre giderilecek. Dijital uygulamalar tek merkezde buluşturulacak. İstanbul Taksisi marka haline gelecek.

METROBÜS VE OTOBÜS

İlk 6 ayda; mevcut metrobüs kapasitesi artırılacak

İlk 1 yılda; toplam 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüs filoya dahil olacak.

Metrobüs istasyonlarının kapasitesi artırılacak. Hazırlanan ‘Yeni Metrobüs İşletme Planı’ dahilinde metrobüs kapasitesi yüzde 20 artacak. Altunizade, Zincirlikuyu, Yenibosna gibi yoğun olan alanlardaki yığılma sonlanacak.

Bozuk metrobüsler süratle onarılacak; yine metro hatları için de sıkıntılı tüm araçlar iyileştirilecek.

Tüm bu metro, tünel, yol ve kavşak projeleri tamamlandığında; trafikte kalma süresi yüzde 64’ten 59’a düşecek.

MOTOSİKLET YOLLARI VE GÜVENLİK BARİYERİ

İlk 1 yılda; 50 km’lik motosiklet yolu hemen hizmete açılacak. (Bakırköy, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi Koz Yatağı Maltepe, Sahil Yolu ve Samatya)

İlk 1 yılda; İstanbul’un en çok kullanılan yollarında toplam 100 kilometre motosiklet güvenlik bariyeri yapılacak.

RİSKSİZ İSTANBUL

Göreve gelir gelmez, 650 bin konutun inşa süreci 39 ilçede ilk gün itibarıyla başlayacak.

300 BİN KONUT: YARISI BÜYÜKŞEHİRDEN

300 bin konut ‘Yarısı Büyükşehirden’ kampanyasıyla KİPTAŞ eliyle yapılacak

Başvurular 15 Nisan’da başlayacak ve başvuru süreci 1 ay içerisinde süratle tamamlanacak.

Başvurular 15 Nisan’da başlayacak ve başvuru süreci 1 ay içerisinde süratle tamamlanacak. İlk 6 ayda; 20 bin konutun yapımı başlayacak.

İlk 1 yılın sonunda; 60 bin konutun yapımı başlamış olacak.

100 BİN SOSYAL KONUT

İlk 6 ayda; 20 bin sosyal konutun yapımı başlayacak.

250 BİN KONUT

Bir yıl içerisinde anlaşıp müracaat eden vatandaşların imar düzenlemeleri tamamlanacak. Dönüşüm İstanbul’un her sokağında eş zamanlı olarak başlayacak.

AFET MÜDAHALE MERKEZİ

İlk 6 ayda; Anadolu ve Avrupa Yakası’na birer adet afet müdahale merkezinin yapımı başlayacak.

İlk 1 yılın sonu gelmeden; kalan 7 afet müdahale merkezinin yapımı başlamış olacak.

AFET LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ

İlk 1 yılda; Anadolu ve Avrupa Yakası’na birer tane lojistik merkezi yapılacak.

AFET ÇANTASI VE AFET AKADEMİSİ

İlk 1 yılda; İstanbul’da afet çantası dağıtımı başlayacak, afet akademisi kurulacak.

GEÇİCİ YAŞAM ALANLARI

İlk 6 ayda; 39 ilçede tam donanımlı ve geçici yaşam alanları yapımı başlayacak.

MEYDANLAR

İlk 6 ayda; İstanbul için kentsel tasarım rehberi hazırlanacak.

İlk 1 yılda; 39 ilçenin tamamında meydan düzenlemeleri başlayacak.

MAHALLE BAHÇESİ

İlk 6 ayda; 39 ilçede mahalle bahçesi çalışmalarını başlayacak.

İSTANBUL BOTANİK BAHÇESİ

İlk 6 ayda; İstanbul Botanik Bahçesi’nin çalışmaları başlayacak ve 1 yılın sonuna gelmeden ilk etabı açılacak.

İSTANBUL MÜZESİ

İlk 1 yılda; AK Parti döneminde inşaat ilerleme oranı yüzde 70 olan ve 5 yıldır çivi çakılmayan İstanbul Müzesi açılacak.

ŞEHİR KÜTÜPHANELERİ

İlk 1 yılda; şehir kütüphanelerinin inşaat çalışmaları başlayacak. Bunlardan bir tanesi yine ilk bir yılda tamamlanacak.

OLİMPİYAT ŞEHRİ İSTANBUL

İlk 6 ayda; Mahalle Spor Tesislerinin yapımı başlayacak.

KREŞLER

İlk 1 yıl içinde; 100 kreş açılacak. Bunların bir bölümü 7/24 esasına göre çalışacak, gece çalışan vatandaşların evlatları Büyükşehir’e emanet olacak.

TÜNEL PROJELERİ

İlk 1 yıl içinde, 7 tünelde toplam 47,9 km yapım çalışması başlamış olacak.

İlk 6 ayda inşa edilecek tünel projeleri;

7,8 km uzunluğa sahip; mevcut yönetim tarafından beton dökülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli

7,2 km uzunluğundaki Levazım-Armutlu bölümü

4,5 km uzunluğundaki Ayazağa-Sarıyer (Çayırbaşı) Tüneli

11,6 km’lik Kâğıthane-Bayrampaşa Tüneli

10,2 km’lik Göztepe-Bostancı Tüneli

İlk 1 yılda hayata geçirilecek tünel projeleri;

İlk 1 yılda hayata geçirilecek tünel projeleri; 4,8 km’lik Armutlu-Cendere Tüneli

1,8 km’lik Cendere-Ayazağa Tüneli

Çayırbaşı, Ayazağa, Levazım ve Dolmabahçe etabında 25,7 kilometrelik tünel projesi hızla tamamladığında, Büyükdere Caddesi ve sahil yoluna alternatif Dolmabahçe’den başlayıp Kilyos'a uzanan tünel zinciri hayata geçecek.

ANA YOL VE YAN YOL DÜZENLEMELERİ

İlk 6 ayda; 260 kilometrelik ana yol ve yan yol yapımı başlayacak

KAVŞAK PROJELERİ

İlk 6 ayda; 45 kavşak yapımı başlayacak. Bu kavşakların tümü ilk yıl tamamlanacak.

HASTA YAKINI KONAKLAMA MERKEZİ

İlk 1 yılda; Anadolu ve Avrupa Yakası’nda birer adet hasta yakını konaklama merkezi yapımı başlayacak.

DİJİTAL İKİZ

Afetlerde son derece destekleyecek olan dijital ikiz projesinin; veri bilgi altyapısı ilk 6 ayda kurulacak. İlk yılın sonunda ise hizmete alınacak.

SOKAK HAYVANLARI

İlk 1 yılda; iki yakada 50 bin kapasiteli Hayvan Yaşam Merkezlerinin yapımı başlayacak.

İlk 1 yılda; 39 ilçeye Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezleri yapılacak.

SİLAHTAR AĞA ARITMA TESİSİ

İlk 6 ayda; Silahtar Ağa Arıtma Tesisinin temeli yeniden atılacak.

PAYLAŞIMLI OFİSLER

İlk 6 ayda; 39 ilçemizin tamamında paylaşımcı ofislerin tamamı açılacak.

Bu ofisler, gençlerin kendi işlerini kurabilmelerine, görüşmelerini yapabilmelerine ve profesyonel yaşamlarında desteklenmelerine destek sağlayacak.

İSMEK

İlk 6 ayda; İsmek özüne dönecek. İSMEK bünyesinde yeni kurslar açılacak.

EMEKLİLERE 2 BİN 500 TL DESTEK ÖDEMESİ

Emeklilerin İstanbul kartlarına 2 bin 500’er lira yüklenecek. Böylece 1 yılda toplamda 30 bin lira destek sağlanacak.

SOSYAL SU TARİFESİ

Sosyal su tarifesi hemen hayata geçecek.

İlk hafta itibariyle; öğrenci evlerinin, 65 yaş üstü aboneler ile ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerin, kamu kurumlarından sosyal destek alan vatandaşların 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde faturanın yüzde 50’si büyükşehirden olacak. Yani bugün, 237 lira olan fatura, ilk ay itibariyle 118 liraya düşecek.

Küçük Esnaf tarifesi ile; 5 metreküpe kadar tüketimde yüzde 50 indirim uygulanacak. Yani şu an 5 metreküpe 310 lira ödeyen esnaf bundan böyle sadece 155 lira ödeyecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA İNDİRİMİ

İlköğretim öğrencilerine toplu ulaşım tamamen ücretsiz olacak.

Üniversite öğrencilerine mevcut tarifeden yüzde 40 indirim uygulanacak. Öğrencilerin aylık abonmanları mayıs ayında 150 lira olacak.

Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım hizmeti başlayacak.

Deniz ulaşımında ücretsiz aktarma sistemi ilk ay itibariyle başlayacak.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





