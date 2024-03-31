İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Fark 1 milyonun üstünde'

İstanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu seçim sonuçlarının ardından vatandaşlara hitap ediyor.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"FARK 1 MİLYONUN ÜSTÜNDE"

Öncelikle ifade etmek isterim ki en son sizlerle paylaştığım süreçten bu yana artık seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. Yüzde 96'sının sonuçları elimizde var, 1 milyonun üstünde biraz farkla birinci durumdayız. İBB seçimleri bu an itibarıyla 16 milyon yetkiyi bize vermiştir.

"25 İLÇEDE ÖNDEYİZ"

14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler, hiçbir sorun yaşamadık. 11 belediyede de sonuçlar belli olmuş ilçeler. Başta şu anda birçok ilçede de durumun kafa kafaya olduğunu söylemek isterim.

Seçimi kazanmış bulunuyoruz, bu zaferin tabii paydaşları var. Elbette İstanbul İttifakı'nı güçlendiren halkımıza yürekten teşekkür ediyorum.

"VATANDAŞLAR SADECE BANA DEĞİL, İKTİDARA VE SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA DA MESAJ VERMİŞTİR"

Bu seçimler önemli. Seçmen ne mesaj verdi anlamakla yükümlüyüz. Milletin sandıkta verdiği görevi yok sananlar, eninde sonunda milletin kalbindeki yerini kaybederler. Bugün gerçekleşen seçimde vatandaşlar bana tam yol ileri görevi vermiştir. 16 milyon vatandaşımızla birlikte partizanlığı tarihe gömdük. Bu gece 16 milyon İstanbullu sadece bana değil, iktidara ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da mesaj vermiştir.







