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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek sözü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ ve yönetici arkadaşlarını, Bakırköy Ek Hizmet Binası’ndaki makam odasında ağırladı. İmamoğlu, sanatçıların ardından, 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde, gazi dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Dernek yöneticilerinin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, çözüm noktasında İBB olarak ellerinden gelen her desteği vereceklerini vurguladı.

Kültür ve sanatın, çok hassas ve önemli bir alan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Hayatın değişimini yakalayacağımız, insanların üretmesini sağlayacağımız, onları morallendirme mekanizması olarak kullandıracağımız, her yönüyle muazzam etkileri olan bir alan. Bu alanda statik, kuralcı şeylerle değil, bu işi gerçekten bu işin insanlarıyla tartışalım. Sanatçılarla, müzisyenlerle, tiyatro yapanlarla, herkesle tartışalım ve oradan bir sonuç çıksın. Şu anda onun çalışmasını yürütüyoruz. Herkesi dinliyoruz. Bir an önce politikalarımızı netleştirmek istiyoruz. Siz de bizim için değerli bir partnersiniz. Arkadaşlarımızın da burada bulunmasını istedim. Bir fırsata dönsün, sizinle sağlıklı diyalog kuralım. Oyuncularla iş birliğinde, belediyenin yapacağı aktivitelerde, sizin kurumsal muhatap olduğunuzu dile getirecek ya da ilan edecek çalışmaları yaparız. Şimdi olduğu gibi bireysel de yapabiliriz. Onun dışında uygulamalarda da fark edilir. Etkinliklerde ya da bazı ortamlarda ‘nasıl tanımlanabilir’i siz çalışabilirsiniz bizimle. Orada, sizin de kurumsal önerilerinizi bir neticeye döndürebilirsek, ne mutlu bize” dedi.

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AKBAĞ: GENİŞ BİR KİTLEYİ TEMSİL EDİYORUZ

Sendika Başkanı Akbağ da “7-8 yıllık genç bir sendikayız” diyerek, “Bu alanda, oyuncuları temsil eden başka sendika yok. Kurum olarak geniş bir kitleyi de temsil ediyoruz. ‘Oyuncular’ üst başlık. Tiyatro, sinema oyuncuları, seslendirme sanatçıları, opera sanatçıları gibi geniş bir kitleyi temsil eden sendikal bir örgütüz. Bin 400’e yakın üyemiz var. Sadece bağış ve aidatla ayakta duruyoruz. Kanun bize böyle emrediyor. Kurulduğundan beri üzerinde durulan sigorta sorunumuz var. 8 yıllık mücadelemizde kat ettiğimiz yollar da var ama en önemli sorunumuz oyuncuların sosyal hakları. Devlet ve yapımcılarla anlaşıp, bu sigortalılıkla ilgili bir türlü uzlaşmaya varamadık. Oyuncular, ‘çalışan’ olmasına rağmen yapılan işin türünden dolayı net bir tanım ortaya konamıyor. Aslında oyuncu, burada her türlü işçi. Format, tamamen işçi formatı. Bürokrasi, kanunen bizim haklı olduğumuzu kabul ediyor; ama bunu çözecek irade ortaya konulamıyor” şeklinde konuştu.

GAZİLERE DESTEK SÖZÜ

İmamoğlu, sanatçıların ardından, 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde, gazi dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Dernek yöneticilerinin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, çözüm noktasında İBB olarak ellerinden gelen her desteği vereceklerini vurguladı.

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