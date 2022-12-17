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İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu! 31 Aralık'ta açılıyor

17.12.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ı yer altından Şişli'ye bağlayacak Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, bu hattın tamamlandığında vatandaşlara kolaylık sağlayacağını belirterek, "Yoğun bir çabayla bu süreci toparladık. 31 Aralık'ta çok güzel bir açılışla da tümden halkımızın hizmetiyle buluşacak." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu! 31 Aralık'ta açılıyor

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının devamı niteliğindeki Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattındaki test sürüşüne katılan İmamoğlu'na, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de eşlik etti.

TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI

İmamoğlu, test sürüşü öncesinde yaptığı açıklamada, İstanbul'un en derin istasyonlarından birinde olduklarını belirterek, "Yerin yaklaşık 75 metre derinliğinden, Yıldız'dan bineceğiz metromuza. Fulya durağından geçeceğiz ve buradan da Mecidiyeköy'e gideceğiz. Çok önemli bir hat. Malum, Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını açmıştık. Ama Mecidiyeköy'den sonrasıyla ilgili, özellikle Beşiktaş Meydanı'ndaki kazı yaklaşık 6,5 yıldır sürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Şimdi orayla ilgili süreci hızlandırdıklarını kaydeden İmamoğlu, 2024'ün ilk çeyreğinde Yıldız'dan sonrasını direkt Kabataş'a bağlayacaklarını, arkeolojik kazıyla ilgili süreçleri de vatandaşlarla paylaşacaklarını ifade etti.

31 ARALIK'TA AÇILIYOR

İmamoğlu, bu hattın tamamlandığında vatandaşlara kolaylık sağlayacağını belirterek, "Yoğun bir çabayla bu süreci toparladık. 31 Aralık'ta çok güzel bir açılışla da tümden halkımızın hizmetiyle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Bu açılıştan bir gün sonra da Dudullu-Bostancı metro hattını açacaklarını duyuran İmamoğlu, bu müjdeli haberi tüm İstanbullularla paylaşmak istediğini söyledi.

Kaynak: AA

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