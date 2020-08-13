İBB'den Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin suç duyurusu

İBB açıklamasında, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığının, Galata Kulesi'nde onaylı restorasyon projesi olmaksızın başlayan restorasyon çalışmasıyla ilgili savcılığa ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylı restorasyon projesi gerektiğinin belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır."

"YAPININ TAŞIYICILIĞINI DİREKT ETKİLEYECEK BİR UYGULAMADIR"

Taşıyıcı özgün duvarların, hilti ve iş makineleri kullanılarak tahrip edildiği ve özgün malzemenin parçalandığının görüldüğü aktarılan suç duyurusu dilekçesinde, "Galata Kulesi'nin yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda, taşıyıcı duvar düşey yükünün en fazla olduğu ve deprem kuvveti açısından en zorlanan bölge olan zemin kotunda yıkım gerçekleştirilmektedir. Yapılan müdahale bu nedenle yapının taşıyıcılığını direkt etkileyecek bir uygulamadır." iddialarına yer verildi.