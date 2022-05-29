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İBB'den İstanbul'un Fethi kutlaması! İmamoğlu: Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun

29.05.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fethi’nin 569. yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Maltepe miting alanında kutlandı. Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun. Bize göre fetih, İstanbul’un değerlerine sahip çıkmaktır. Elbette bize engel çıkartmak isteyenler olacaktır. Önümüzü kesmenin tuhaf icatlarını yapacaklardır" dedi.

İBB'den İstanbul'un Fethi kutlaması! İmamoğlu: Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Maltepe miting alanında kutlama etkinliği düzenledi. Saat 19.30’da başlayan etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve binlerce kişi katıldı.

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Pinhani grubunun konseri ile başlayan etkinlik mehter gösterisi ve Teoman konseri ile devam etti.

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"BİZE GÖRE FETİH, İSTANBUL'UN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Gösterilerin ardından konuşan İmamoğlu, "Sevgili İstanbullular, bu şahane akşamda hepinizi en sıcak duygularımla selamlıyorum. Bu muhteşem şehrin yüzyıllardır sayısız milleti cezbetmiş olan İstanbul’un fetih yıldönümü kutlu olsun. Dünyanın en emsalsiz noktasındaki bu şehrin, o dönemdeki imparatorluğu başkenti olan bu şehri fethederek bizlere armağan eden, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun. Bize göre bu çağda fetih, şehri metro hatlarıyla donatmaktır. Bu yüzden dünya tarihinde ilk kez 10 metro birden inşa ediyoruz. Bize göre bu çağda fetih, çocuklar sağlıklı yetişsin, yetişkinler huzur bulsun diye milyonlarca vadi yapmaktır. Bize göre fetih, İstanbul’un değerlerine sahip çıkmaktır. Elbette bize engel çıkartmak isteyenler olacaktır. Önümüzü kesmenin tuhaf icatlarını yapacaklardır" dedi. (DHA)

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