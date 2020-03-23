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İBB'den koronavirüs anketi! Dikkat çeken sonuçlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 16:34 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 64,3'ü hükümetin ve belediyelerin yeterli önlem aldığını düşünüyor. Ancak buna karşın katılımcıların yüzde 55,1'i vatandaşların tedbirli davranmadığını belirtiyor. 'Koronavirüs günlük hayatınızı nasıl etkiledi?' sorusuna yüzde 12,9'luk kesim "etkilemedi" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

İBB'den koronavirüs anketi! Dikkat çeken sonuçlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İstatistik Ofisi,19-22 Mart 2020 tarihleri arasında 18 ve üzeri yaştaki bin 14 kişiden bilgisayar destekli telefon anketi yoluyla veri toplayarak anket yaptı. Katılımcıların yüzde 57,8’i 40 yaş altı, yüzde 42,2 ise 40 yaş üstü bireylerden oluştu. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 64,3'ü hükümetin ve belediyelerin yeterli önlem aldığını düşünüyor. Ancak buna karşın katılımcıların yüzde 55,1'i vatandaşların tedbirli davranmadığını belirtiyor.

KORONAVİRÜS ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

"Koronavirüs günlük hayatınızı nasıl etkiledi ?" sorusuna yüzde 12,9'luk kesim "etkilemedi" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti. Bu soruya yüzde 37,5'lik kesim hareket alanının, yüzde 35,1'lik kesim ise sosyalleşmelerinin kısıtlandığı cevabını verdi. Yüzde 14,5'lik kesim ise psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

Araştırmanın en dikkat çekici sorusu "Koronavirüs vakalarından sonra normal zamanlara göre daha fazla alışveriş yaptınız mı?" oldu. Araştırmaya katılanların bu soruya yüzde 74,1 oranında 'hayır' dedi. Bu soruya yüzde 25,9'luk kesim "evet" cevabını verdi. Evet diyenlerin yüzde 70'i de gıda ürünlerini, yüzde 25, 7'lük kesim temizlik malzemelerini, 4,7'lik kesim ise bebek bakım ürünlerini tercih ettiğini kaydetti. İstanbullunun yüzde 24'ü de, sokağa çıkmanın sınırlandırılmasını istiyor.

Kaynak: DHA

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