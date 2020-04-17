İBB'den sokağa çıkma yasağı önlemleri! 17 bin personel görev yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağında birçok hizmetiyle İstanbulluların yanında olacak.

Hafta sonu, 17 bin personeliyle İstanbul’a hizmet vermeyi sürdürecek olan İBB, sağlık çalışanları ve zorunlu hizmet gören personele yönelik olarak toplu ulaşımda sabah ve akşam saatlerinde seferlere devam edecek.

İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

HASTANELERE SERVİS HİZMETİ VERİLECEK



Öte yandan, İBB İstanbul’da bulunan 238 hastane ile irtibat kurarak hafta sonu personelleri için servis otobüsü tahsisi talepleri olup olmadığı sordu. 110 hastane tahsis talebi olmadığını belirtti. 21 hastaneden olumlu yada olumsuz dönüş gelmedi. 41 hastane ise araç talebinde bulundu. 66 hastaneden de çalışma yapılıp dönüş yapılacağı cevabı geldi. İBB, bu kapsamda talep eden her hastanenin otobüs ihtiyacını karşılayacak. Sefer saatleri www.iett.istanbul adresinden öğrenilebilecek.