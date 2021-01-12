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İBB iletişim merkezleri önünde HES kuyruğu

12.01.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istedi. Yapılan uyarının ardından İBB iletişim merkezlerine giden vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulu koronavirüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak. Ayrıca İBB, vatandaşlardan HES kodları ile ulaşım kartlarını da eşleştirmesini istedi. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş ulaşım kartları geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Uygulamanın faaliyete girmesine 3 gün kala İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan İBB iletişim merkezleri önünde metrelerce kuyruk oluştu.

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Öte yandan sırada bekleyen vatandaşların koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.

Kaynak: İHA

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