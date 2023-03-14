İBB Meclis Toplantısında gergin anlar: Sokaklara verilen isim tartışmaya neden oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Pendik'teki iki sokağa "Sultan Abdülhamid Han" ve "Sultan Vahdettin" isimlerinin verilmesine ilişkin CHP ve İYİ Parti grubunun "hayır" oyu kullanması tartışmaya neden oldu.

İBB Meclisi mart ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü Meclis'te ulaşım ve sübvansiyonlar için kullanılmak üzere 1 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talep edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 375 milyon lira iç borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı'na yetki verilmesi uygun görüldü.

Bu haliyle onaylanan madde ile ilgili söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, iç borçlanma için istenen miktarın komisyon tarafından yüzde 25'inin karşılandığını gördüğünü söyledi.

Basında hiçbir şeyin engellenmediğinin söylendiğini dile getiren Sarı, "İstanbul'un en önemli sorununa isteğin yüzde 25'i kadarı verilerek mi?" onay verildiğini sordu.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İBB bütçesinin ocak ayında yürürlüğe girdiğini ve şu anda mart ayında olduklarını söyledi.

Bütçe kabul edileli 70 gün olduğuna dikkati çeken Gökkuş, "Siz borçlanmayla geliyorsunuz, yatırım yapacaktınız. Bunu niye ön görmediniz bütçeye, niye tahmin etmediniz? Biz yine 'Engelleniyoruz' nakaratının arkasına sığınmayın diye 2 aylık bütçeye ilave borçlanma yetkisi veriyoruz. Suat Bey, bunu anlamayacak bir şey yok." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bu haliyle onaylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Yol bakım, altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılmak üzere 1 milyar 949 milyon lira iç borçlanma istendi. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 500 milyon lira iç borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı'na yetki verilmesi uygun görüldü.

Komisyon görüşü doğrultusunda onaylanan madde oy birliğiyle kabul edildi.

PENDİK'TE 2 SOKAĞA "SULTAN ABDÜLHAMİD HAN" VE "SULTAN VAHDETTİN" İSİMLERİ VERİLDİ

Pendik ilçesindeki bazı sokakların, "Sultan Abdülhamid Han", "Sultan Vahdettin", "Amel", "Döner", "Cezaevi", "Cezve", "Evran" ve "Eymen" olarak isimlendirilmesinin görüşüldüğü madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Onaylanan maddeyle ilgili söz alan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "El Hafız, Es Seyyid, El Mücahit, El Bozkurt unvanlarının bu aralar yakıştırıldığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun takipçileri, bugün Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid Han isimlerinin caddelere verilmesine 'Hayır' oyu kullanmışlardır. Ben, bu büyük çelişkiyi ve tutarsızlığı milletimizin takdirlerine arz ediyorum. Sultan Abdülhamid Han ve Sultan Vahdettin Han'ın ruhları şad olsun, onların aziz hatıraları önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz." dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da 13 maddeli bir gündemleri olduğunu ifade ederek "CHP grubu olarak da 1 maddeye de 'ret' verdik, bu doğal. Dokuz yıldır meclis üyesiyim, 9 yıldır bazı maddelere 'evet', bazı maddelere 'hayır' diyoruz. Tabii bugün bir şey daha öğrendik. İlk defa hayır gerekçemiz merak edildi. Murat Bey, perşembe günü imar dosyaları geçecek, 200'e yakın dosya var. Her 'hayır' verdiğimiz maddede söz alıp buna niçin 'hayır' dediğimizi de sormanızı rica ediyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid'in, Osmanlı İmparatorluğu'nda kıymetli vazifeler yapmış Osmanlı padişahları olduğunu söyledi. Özkan, "Yeterince isimleri olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir düşünceleri varsa bunu, bu dönem siyasete alet etmenin ne alemi var? Yirmi beş senedir o ismi koysaydınız, niye koymadınız? Sultan Abdülhamid'in veyahut Sultan Vahdettin'in ismi bugün mü aklınıza geldi?" dedi.

İBB Meclisi'nde, Zeytinburnu'ndaki iki isimsiz sokağa da 15 Temmuz gazisi "Gazi Tümgeneral Davut Ala Sokağı" ve 15 Temmuz şehidi "Şehit Kurmay Albay Sait Ertürk Sokağı" olarak isim verilmesi kabul edildi.

İKİ MECLİS ÜYESİ, MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMAK İÇİN İSTİFA ETTİ

İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa etti.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Yıldız'ın istifasına ilişkin, "Taylan Bey'e de bu çıkmış olduğu yolda bol şans diliyorum, başarılar diliyorum. Meclisimizin renkli kişiliklerinden biriydi, ara ara meclisin de tansiyonunun yükselmesine sebep oldu. İnşallah Taylan Bey, Ankara'ya giderseniz, Ankara'yı karıştırmayın bu şekilde." dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Orhan Çakır da milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. (AA)

