İBB Meclisi olağanüstü toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi yeni tip koronavirüs dolayısı ile olağanüstü toplandı. Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapılan meclis toplantısında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü. Belediye meclis üyeleri kural kapsamında aralarında belirli mesafe ile tekli koltuklara oturdu. Meclis üyeleri maske takarak meclis toplantı salonuna geldi. Basın mensuplarının alınmadığı toplantı İBB TV üzerinden canlı yayınlandı. Toplantının açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu konuşmasında koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmaları ile her kesimin desteğini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İmamoğlu tatbikat sırasında şehit olan itfaiye ekipleri için soruşturma sürecini başlattığını da duyurdu. Mecliste 13 gündem maddesi görüşüldü.

4.5 MİLYARA YAKIN İÇ BORÇLANMA TALEBİ 648 MİLYON TL OLARAK KABUL EDİLDİ



Mecliste Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu için talep edilen dış borçlanma teklifi oy birliği ile kabul edildi. İETT Genel Müdürlüğü’nün iç borçlanma talebi AK Parti grubunun değişiklik önerileri ile oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste Başakşehir-Kayaşehir raylı sistem inşaat ve kontrol işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devri için protokol imzalanmak üzere belediye başkanına yetki verildi. Koronavirüs nedeni ile 3 ay süre ile fatura işlemlerinin durdurulması ve daha sonra 3 ayrı taksit şeklinde ödenmesi yönünde madde oy birliği ile kabul edildi. İETT’nin 230 milyon TL’lik iç borçlanma talebi AK Parti’nin değişiklik önerisi ile 100 milyon TL olarak onaylandı. Yine İBB tarafından talep edilen 4.5 milyara yakın iç borçlanma talebi ise AK Parti’nin değişiklik önerisi ile 648 milyon TL olarak kabul edildi. Mecliste kalan maddelerin görüşülmesine devam ediliyor.