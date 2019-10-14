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İBB Meclisi'nden 2 ayrı 'Barış Pınarı' deklarasyonu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ GRUBUNDAN 'HAREKAT' MESAJI İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı'nda, AK Parti ve MHP gruplarının 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ortak deklarasyonu ve CHP grubunun bildirisinin ardından İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da konuşma yaptı. Harekatı desteklediklerini vurgulayan İYİ Parti'li Özkan, "İYİ Parti'nin 'Barış Pınarı Harekatı'na bakışı ve duruşu, Genel Başkanımız Meral Akşener'in 'Bugün tek bir parti vardır o da 'Albayrak Partisi'dir' söylemine tam bağlılıktır.

İYİ PARTİ GRUBUNDAN 'HAREKAT' MESAJI
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı'nda, AK Parti ve MHP gruplarının 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ortak deklarasyonu ve CHP grubunun bildirisinin ardından İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da konuşma yaptı. Harekatı desteklediklerini vurgulayan İYİ Parti'li Özkan, "İYİ Parti'nin 'Barış Pınarı Harekatı'na bakışı ve duruşu, Genel Başkanımız Meral Akşener'in 'Bugün tek bir parti vardır o da 'Albayrak Partisi'dir' söylemine tam bağlılıktır. Bu vesile ile 'Barış Pınarı Harekatı'nda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve büyük Türk milletine başsağlığı, yaralanan Mehmetçiğimize de acil şifalar diliyorum. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı, Türk devletini terör örgütüyle diyaloğa çağıran sözleri yüzünden kınıyorum. Bunun cevabını KKTC halkı, eninde sonunda verecektir ve buna karşın gerçek bir Türk devlet adamı sorumluluğunda KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar'ın 'Barış Pınarı Harekatı' konusundaki sorumlu açıklamaları için de İYİ Parti grubum adına kutluyorum" dedi.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)

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