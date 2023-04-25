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  4. İBB'nin cami motifli desenleri yer koymasına sinirlendi, denize attı! "Allah için söktüm, burası Müslüman ülkesi" diye tepki gösterdi... Sosyal medyada hızla yayıldı

İBB'nin cami motifli desenleri yer koymasına sinirlendi, denize attı! "Allah için söktüm, burası Müslüman ülkesi" diye tepki gösterdi... Sosyal medyada hızla yayıldı

25.04.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da cami figürü olan çıkartmaları İBB'nin yerlere yerleştirmesine tepki gösteren bir genç, söz konusu motifleri taşla vura vura yerinden söküp denize attı. Allah için söktüğünü, kendisi için sökmediğini belirten genç "Bu ülke Müslüman ülkesi. Bu ülkede kimse yere cami dikemez" derken, görüntüler gündem oldu.

İBB'nin cami motifli desenleri yer koymasına sinirlendi, denize attı! "Allah için söktüm, burası Müslüman ülkesi" diye tepki gösterdi... Sosyal medyada hızla yayıldı

İstanbul'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yerlere yerleştiren desenlerde cami figürü olmasına tepki gösteren bir genç, söz konusu sembolleri taşla vura vura yerinden söktü.

ÜZERİNDE CAMİ FİGÜRÜ VAR DİYE YERİNDEN SÖKÜP DENİZE ATTI

Daha sonra çıkarttığı sembolleri götürüp denize atan genç, cami figürünün ayaklar altına alınamayacağını belirterek İBB'ye tepki gösterdi.

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"BU ÜLKEDE KİMSE YERE CAMİ DİKEMEZ"

RGenç "Allah için söktüm, kendim için sökmedim. Kur'an-ı Kerim'e nasıl sahip çıktıysak, camilere de sahip çıkmaya çalışacağız. Gerekirse canımızı vereceğiz. Bu ülke Müslüman ülkesi. Bu ülkede kimse yere cami dikemez." diye konuştu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, İBB'nin suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.

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İstanbul ibb

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