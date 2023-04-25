Akşener meydanda duyurmuştu... O toplantı çok konuşuldu! Canlı yayında sordu: '5 aydır nerede bu adam?'

Amerikalı ekonomist ve yazar Jeremy Rifkin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ekonomi konferansına katılmış ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştu. O dönem Jeremy Rifkin'in toplantıya online olarak katılması çok konuşulmuştu. Gazeteci İsmail Saymaz, Jeremy Rifkin konusu hakkındaki son durumu paylaştı.

İşte gazeteci İsmail Saymaz'ın o sözleri:

'5 AYDIR ORTADA YOK NEREDE BU JEREMY RİFKİN!'

"Jeremy Rifkin için CHP büyük bir toplantı ayarlamıştı. Video konferans yöntemiyle katılmıştı hatta bu çok konuşuldu. O günden sonra bir daha Jeremy Rifkin'i gören duyan yok! Nerede bu adam? Ben de bu sorunun yanıtını çok merak ediyorum gerçekten. Benim bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun Berlin seyahatinde orada olacaktı ve basın toplantısı yapılacaktı. Bu da gerçekleşmedi.

JEREMY RIFKIN

AKŞENER 'BİLGE YILMAZ' DEDİ AMA MASADA FARKLI İSİMLER DE VAR...

Meral Akşener, Bilge Yılmaz'ı ekonomiden sorumlu bakan olarak tanıttı ama altılı masa içerisinde DEVA da aynı beklenti içinde. Daha önce bu konu nedeniyle İYİ Parti ile DEVA elektriklenme yaşamıştı. Hatta Bilge Yılmaz, Ali Babacan'ın kendi bakanlığı dönemindeki ekonomi politikalarını da eleştirmişti.

BİLGE YILMAZ

ALİ BABACAN, FAİK ÖZTRAK, SELİN SAYEK BÖKE...

Orada bir netleşme olduğunu düşünmüyorum. Akşener onu öyle tanıttı fakat cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olursa o koltukta Bilge Yılmaz mı oturacak, başka isimler görülecek mi bakacağız. Kendisi yetkin bir profesör itirazım yok fakat Ali Babacan'ın bakışı daha başka. Ayrı şekilde CHP'de de saygın ekonomiciler var. Faik Bey var Selin Hanım var.

Bilge Yılmaz, Ali Babacan'ın dönemini eleştiriyor. Ekonomiyi kimse teslim edecekler bunu söylemek için henüz erken."