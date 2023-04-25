HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akşener meydanda duyurmuştu... O toplantı çok konuşuldu! Canlı yayında sordu: '5 aydır nerede bu adam?'

Akşener meydanda duyurmuştu... O toplantı çok konuşuldu! Canlı yayında sordu: '5 aydır nerede bu adam?'

25.04.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce Halk Tv'den Sözcü Tv'ye transfer olan İsmail Saymaz, Ebru Baki'nin sunduğu programa konuk oldu. Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Bilge Yılmaz'ı ekonomiden sorumlu bakan olarak tanıtmasının ardından gözler Ali Babacan'a çevrilmişti. İsmail Saymaz, bu konu hakkındaki son kulis bilgilerini paylaştı. Canlı yayında bir de Jeremy Rifkin çıkışı geldi.

Akşener meydanda duyurmuştu... O toplantı çok konuşuldu! Canlı yayında sordu: '5 aydır nerede bu adam?'

Amerikalı ekonomist ve yazar Jeremy Rifkin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ekonomi konferansına katılmış ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştu. O dönem Jeremy Rifkin'in toplantıya online olarak katılması çok konuşulmuştu. Gazeteci İsmail Saymaz, Jeremy Rifkin konusu hakkındaki son durumu paylaştı.

İşte gazeteci İsmail Saymaz'ın o sözleri:

'5 AYDIR ORTADA YOK NEREDE BU JEREMY RİFKİN!'

"Jeremy Rifkin için CHP büyük bir toplantı ayarlamıştı. Video konferans yöntemiyle katılmıştı hatta bu çok konuşuldu. O günden sonra bir daha Jeremy Rifkin'i gören duyan yok! Nerede bu adam? Ben de bu sorunun yanıtını çok merak ediyorum gerçekten. Benim bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun Berlin seyahatinde orada olacaktı ve basın toplantısı yapılacaktı. Bu da gerçekleşmedi.

jeremy

JEREMY RIFKIN

AKŞENER 'BİLGE YILMAZ' DEDİ AMA MASADA FARKLI İSİMLER DE VAR...

Meral Akşener, Bilge Yılmaz'ı ekonomiden sorumlu bakan olarak tanıttı ama altılı masa içerisinde DEVA da aynı beklenti içinde. Daha önce bu konu nedeniyle İYİ Parti ile DEVA elektriklenme yaşamıştı. Hatta Bilge Yılmaz, Ali Babacan'ın kendi bakanlığı dönemindeki ekonomi politikalarını da eleştirmişti.

BİLGE-YILMAZ

BİLGE YILMAZ

ALİ BABACAN, FAİK ÖZTRAK, SELİN SAYEK BÖKE...

Orada bir netleşme olduğunu düşünmüyorum. Akşener onu öyle tanıttı fakat cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olursa o koltukta Bilge Yılmaz mı oturacak, başka isimler görülecek mi bakacağız. Kendisi yetkin bir profesör itirazım yok fakat Ali Babacan'ın bakışı daha başka. Ayrı şekilde CHP'de de saygın ekonomiciler var. Faik Bey var Selin Hanım var.

Bilge Yılmaz, Ali Babacan'ın dönemini eleştiriyor. Ekonomiyi kimse teslim edecekler bunu söylemek için henüz erken."

Yanındaki ismi böyle tanıttı! "Yerli ve milli mi arıyorsun Recep bey?" Yanındaki ismi böyle tanıttı! "Yerli ve milli mi arıyorsun Recep bey?"
Millet İttifakı'ndan 'asgari ücret' çıkışı! Millet İttifakı'ndan 'asgari ücret' çıkışı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrılarından kurtulmak için ameliyata girdi, kabusa uyandı:Beynine yerleştirmişlerAğrılarından kurtulmak için ameliyata girdi, kabusa uyandı:Beynine yerleştirmişler
Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket!Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket!
"Benim Togg'u bir tur veririm" deyip şartını açıkladı!"Benim Togg'u bir tur veririm" deyip şartını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İsmail Saymaz

En Çok Okunan Haberler

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

Tam o anda ekran karardı!

Tam o anda ekran karardı!

Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda...

Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda...

Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK operasyonu!

Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti bakın artık ne yapıyor

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti bakın artık ne yapıyor

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.