İBB’nin stratejik planı ortaya çıktı: Ulaşım, turizm, tarım...

İBB’nin Ekrem İmamoğlu başkanlığında, 25 milyar 850 milyon TL olarak hazırlanan 2020 yılı bütçesinin stratejik planı yayımlandı. Tahmini 21 milyar 250 milyon TL gelir ve 4 milyar 600 milyon TL’lik borçlanmaya göre hazırlanan 2020 bütçesi İBB Meclisi’ne sunuldu.

RAYLI SİSTEME BÜYÜK YATIRIM

İBB bütçesinin stratejik planına göre, mevcut toplam raylı sistem hattı, 153,15 kilometreden 2020 sonunda 180,15 kilometreye çıkartılacak. İhalesi yapılmış ve ihalesi yapılacak olan 2,20 kilometrelik yeni raylı sistem ile birlikte hatlarının toplam uzunluğu 27 kilometre olacak. Raylı sistem konusunda planda yapılan tespitte, "Günlük hareketliliğin yoğun olarak karayolu taşımacılığında olması sebebiyle trafikte geçen sürenin uzun olması” denildi. İhtiyaç ise şöyle belirlendi:

"TAŞIMACILIKTA RAYLI SİSTEM..."

2020 bütçesinde, ihalesi yapılan ve yapılacak olan raylı sistem hatları için 3 milyar 405 milyon 429 bin 200 TL kaynak ayrıldı.

Aynı stratejik plana göre 2021’de 24,40 kilometre, 2022’de 30,40 kilometre, 2023’te 35,80 kilometre, 2024’te ise 40,80 kilometre yeni raylı sistem yapılması hedefleniyor. Bunların toplam tahmini maliyeti ise yaklaşık 36 milyar TL.