İBB promosyonu kaç TL? İBB promosyonu ne zaman yatacak? İşte tarihi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personelinin maaş promosyonu ile ilgili anlaşma tamamlandı. Bunun ardından personeller, açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Peki İBB promosyonu kaç TL? İBB promosyonu ne zaman yatacak? İşte İBB promosyonunun yatırılacağı tarih!

İBB PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

İBB promosyonlarının hesaba kasım ayında yatırılacağı belirtiliyor.

İBB MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

İBB ile anlaşmalı banka ile yeniden yapılan görüşmelerde, İBB Promosyon tutarı 27 bin TL olarak belirlenmişti. İBB promosyon iyileştirmesinden tüm İBB iştirakleri faydalanacak.

