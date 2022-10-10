HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB promosyonu kaç TL? İBB promosyonu ne zaman yatacak? İşte tarihi...

İBB promosyonu kaç TL? İBB promosyonu ne zaman yatacak? İşte tarihi...

10.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) anlaşmalı olduğu banka ile promosyon anlamasını tamamladı. Bununla birlikte promosyonun ne zaman yatırılacağı ve kaç TL olacağı merak konusu oldu. Peki İBB promosyonu kaç TL? İBB promosyonu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

İBB promosyonu kaç TL? İBB promosyonu ne zaman yatacak? İşte tarihi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personelinin maaş promosyonu ile ilgili anlaşma tamamlandı. Bunun ardından personeller, açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Peki İBB promosyonu kaç TL? İBB promosyonu ne zaman yatacak? İşte İBB promosyonunun yatırılacağı tarih!

İBB PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

İBB promosyonlarının hesaba kasım ayında yatırılacağı belirtiliyor.

İBB promosyonu kaç TL? İBB promosyonu ne zaman yatacak? İşte tarihi...

İBB MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

İBB ile anlaşmalı banka ile yeniden yapılan görüşmelerde, İBB Promosyon tutarı 27 bin TL olarak belirlenmişti. İBB promosyon iyileştirmesinden tüm İBB iştirakleri faydalanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Kahramanmaraş 3.8'le sallandı! Aslantaj Barajı depreme yakalandıSon dakika: Kahramanmaraş 3.8'le sallandı! Aslantaj Barajı depreme yakalandı
Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıKadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Promosyon ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İlginizi Çekebilir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.