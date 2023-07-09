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İBB'ye ait Otel Büyükada Resorts-SPA BELTUR törenle açıldı! İmamoğlu: İstanbulluları ve turistleri davet ediyoruz

09.07.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilecek Otel Büyükada Resort-SPA BELTUR törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan "Özel sektörden bir kısım işletmeler, buraya talip olanlar oldu ama kararlılıkla ihaleyi biz İBB adına kurumlarımızla kazandık ve burayı devraldık. İstanbulluları davet ediyoruz, turistleri davet ediyoruz. " dedi. İmamoğlu, engelli bireyler ve şehit aileleri gibi öncelikli kesimleri de bu tesiste misafir etmek istediklerini de belirtti.

İBB'ye ait Otel Büyükada Resorts-SPA BELTUR törenle açıldı! İmamoğlu: İstanbulluları ve turistleri davet ediyoruz

İBB'ye ait Otel Büyükada Resorts-SPA BELTUR törenle açıldı. Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un dünyanın en önemli turizm destinasyonu olması gerektiğini, kentin buna ulaşabilecek gücü olduğunu söyledi.

İmamoğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana Adalar’ın bütün sorunlarını gidermeye çaba gösterdiklerini kaydederek, "Bu dünya güzeli bir coğrafyanın içerisinde İBB'ye ait doğru dürüst bir noktanın olmaması da gerçekten üzücü. O bakımdan, İBB olarak bu coğrafyanın en büyük yönetici mekanizması olarak buranın mutlaka sahibi olmalıyız dedik. Evet özel sektörden bir kısım işletmeler, buraya talip olanlar oldu ama kararlılıkla ihaleyi biz İBB adına kurumlarımızla kazandık ve burayı devraldık." dedi.

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İmamoğlu, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı üzerinden engelli bireyler ve şehit aileleri gibi öncelikli kesimleri de bu tesiste misafir etmek istediklerini belirtti.

Tüm İstanbulluları buraya davet ettiklerini dile getiren İmamoğlu, "Turistleri davet ediyoruz. Turizm acentelerinin, 'Adalar'ın tadına varılmalı' dendiğinde ilk adreslerinden birisi olacağına da yürekten inanıyorum." diye konuştu.

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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise tesisin çok kültürlü ve etnik yapılı Adalar'ın yerel mutfağının oluşumuna katkı sunacağına inandığını söyledi.

Otel Büyükada'nın ilk müşterileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin (ÇYDD) özel bir firma ile gerçekleştirdiği "Cumhuriyet'in Kızları İsterse Yapar" projesine katılan 100 kadın oldu.

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Proje, 100 kadını Cumhuriyet'in 100. yılında denizle buluşturmayı amaçlıyor.

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25 BİN METREKARELİK ALANA SAHİP

Otel Büyükada Resort-SPA BELTUR, İBB'den önce Kartal Belediyesinin sosyal tesisi olarak kullanılıyordu. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alana sahip tesis İBB tarafından satın alındı.

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Arazi ve üzerinde bulunan tek ve iki katlı yapılar, baştan aşağı yenilendi. Toplam 58 odası bulunan otel, deniz manzaralı restoranı, snack barı, 800 metre uzunluğundaki plajı, havuzu, açık ve kapalı spor alanları, SPA'sı, çocuk oyun alanı, amfi tiyatrosu, organizasyon alanı, toplantı ve etkinlik salonu ile 12 ay boyunca her gün 24 saat hizmet verecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Büyükada istanbul büyükşehir belediyesi

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