İbn-i Sina bin yıl önce önerdi! Kanseri önlüyor, solunum yolu hastalıklarını tedavi ediyor

İnsanlık için inanılmaz öneriler veren İbn-i Sina'nın önerileri tam bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor. İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın birçok hastalık için çözüm önerileri bulunuyor. İbn-i Sina'nın reçeteleri aradan geçen bine yakın yıla rağmen günümüze kadar ulaşmayı başardı. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında belirtmiş.
ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMI
MALZEMELER
250 gram kuru incir
1 litre zeytinyağı
YAPILIŞI
Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün süresince karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu vaktin sonunda sabah, akşam olacak şekilde günde iki kere tüketin.
SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI
Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile meselenizi çözmeniz olası olacak. İbn-i Sina’nın önerdiği incir karışımının en ehemmiyetli tesiri ise kanseri önlemesi. Kanser yaradılışını önleyen incir karışımını kumpaslı bir şekilde harcayarak etkilerinden yararlanabilirsiniz.
- Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.
- Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.
- Hamile kalmayı kolaylaştırır.
- Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.
- Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.
- Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.
- B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.
- Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.
- Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.
- Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur
- Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.
- Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.
- Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.