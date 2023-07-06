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İbn-i Sina bin yıl önce önerdi! Kanseri önlüyor, solunum yolu hastalıklarını tedavi ediyor

06.07.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçetelerle günümüze ışık tutuyor. İbn-i Sina'nın tarifleri dünyada birçok ülkede uygulanıyor. İbn-i Sina'nın yıllar önce reçetesini verdiği 2 malzemeleri karışım her derde deva oluyor.

İbn-i Sina bin yıl önce önerdi! Kanseri önlüyor, solunum yolu hastalıklarını tedavi ediyor

İnsanlık için inanılmaz öneriler veren İbn-i Sina'nın önerileri tam bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor. İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın birçok hastalık için çözüm önerileri bulunuyor. İbn-i Sina'nın reçeteleri aradan geçen bine yakın yıla rağmen günümüze kadar ulaşmayı başardı. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında belirtmiş.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMI

MALZEMELER

250 gram kuru incir
1 litre zeytinyağı

YAPILIŞI

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün süresince karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu vaktin sonunda sabah, akşam olacak şekilde günde iki kere tüketin.

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SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile meselenizi çözmeniz olası olacak. İbn-i Sina’nın önerdiği incir karışımının en ehemmiyetli tesiri ise kanseri önlemesi. Kanser yaradılışını önleyen incir karışımını kumpaslı bir şekilde harcayarak etkilerinden yararlanabilirsiniz.

incir yağ

  • Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.
  • Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.
  • Hamile kalmayı kolaylaştırır.
  • Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.
  • Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.
  • Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.
  • B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.
  • Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.
  • Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.
  • Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur
  • Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.
  • Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.
  • Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
incir zeytinyağı kanser ibni sina

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