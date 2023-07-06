İbn-i Sina bin yıl önce önerdi! Kanseri önlüyor, solunum yolu hastalıklarını tedavi ediyor

İnsanlık için inanılmaz öneriler veren İbn-i Sina'nın önerileri tam bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor. İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın birçok hastalık için çözüm önerileri bulunuyor. İbn-i Sina'nın reçeteleri aradan geçen bine yakın yıla rağmen günümüze kadar ulaşmayı başardı. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında belirtmiş.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMI

MALZEMELER

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

YAPILIŞI

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün süresince karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu vaktin sonunda sabah, akşam olacak şekilde günde iki kere tüketin.

SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile meselenizi çözmeniz olası olacak. İbn-i Sina’nın önerdiği incir karışımının en ehemmiyetli tesiri ise kanseri önlemesi. Kanser yaradılışını önleyen incir karışımını kumpaslı bir şekilde harcayarak etkilerinden yararlanabilirsiniz.