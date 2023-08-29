İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Hastalıkları önlüyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Her gün bir bardak içmek yetiyor

İbn-i Sina, asırlar öncesinden insan sağlığı için birçok besin önerisinde bulundu. Adeta şifa kaynağı olan bu besinler, birçok kişinin derdine de deva olabiliyor.

İbn-i Sina kitaplarında özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bu besinin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Virüslere karşı etkili olabilen söz konusu besin, her gün tüketildiğinde tam bir şifa deposu oluyor.

İbn-i Sina, vücut direncinin hastalıklara karşı arttırılabilmesi için şalgam tüketilmesini öneriyor. Virüslerin baş düşmanı olarak görülebilen şalgam, bağışıklık sisteminin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor.

İbn-i Sina'nın vücut direnci için önerdiği adeta ömürlük reçete, günümüzde bazı uzmanlar tarafından da tavsiye edilebiliyor. Nitekim şalgamın sağladığı faydalar, birçok hastalığı önleyebiliyor. Bu sayede hastalıklardan korunarak adeta genç ve dinç kalmak da mümkün olabiliyor.

ÖMÜRLÜK REÇETENİN FAYDALARI

İbn-i Sina'nın adeta ömürlük olan reçetesinde yer alan şalgam, birçok fayda sağlayabiliyor. İşte şalgamın sağladığı faydalardan bazıları;

Doğadaki en güçlü antibakteriyel ve antibiyotik besin olarak gösterilebilen şalgam, içeriğinde yüksek seviyede potasyum, magnezyum ve C vitamini bulunduruyor.

Ayrıca üst solunum yolları sorunlarına karşı oldukça faydalı olabiliyor. Bunun yanı sıra öksürük ve boğaz ağrısı problemlerinin tedavi süreçlerinde de tercih edilebiliyor.

HER GÜN BİR BARDAK TÜKETİN

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce önerdiği şalgam suyu, düzenli bir şekilde tüketildiğinde akciğeri ve karaciğeri toksinlerden temizlemede yardımcı olabiliyor. Bu nedenle her gün bir bardak tüketilmesi tavsiye edilebiliyor.

Şalgam, sindirim sisteminin güçlenmesine yararlı olabiliyor. Bunun yanı sıra kabızlık problemine de faydalı olabiliyor.

Şalgamda bulunan likopen minerallerinin, C vitamininin temel taşı olduğu söylenebiliyor. Bu sebeple şalgamın kış boyunca düzenli bir şekilde tüketilmesi, vücuda virüslerin girmesini engelleyebiliyor.



