HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İbn-i Sina'dan bin yıllık şifa kaynağı: Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Yeni doğmuş gibi olacaksınız

İbn-i Sina'dan bin yıllık şifa kaynağı: Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Yeni doğmuş gibi olacaksınız

24.08.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina'nın önerileri tam bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçetelerle günümüze ışık tutan İbn-i Sina'nın tarifleri dünyada birçok ülkede uygulanıyor. Hastalıklara, yorgunluğa karşı doğal ilaçları öneren İbn-i Sina, vücudu temizlediğini söylediği bitkileri sıralamış. İşte her derde deva olan o bitkiler...

İbn-i Sina'dan bin yıllık şifa kaynağı: Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Yeni doğmuş gibi olacaksınız

İnsanlık için inanılmaz öneriler veren İbn-i Sina'nın reçeteleri aradan geçen bine yakın yıla rağmen günümüze kadar ulaşmayı başardı. Tam bir şifa kaynağı olan İbn-i Sina'nın önerileri her derde deva oluyor. İşte, İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın 4 asır okutulan kitabında yer alan vücudu temizleyen bitkiler...

VÜCUDU TEMİZLEYEN BİTKİLER

SEDEF OTU

Bu bitki damarların iç yüzeyini kuvvetlendiriyor. Kılcal damarlardaki kan dolaşımını düzenliyor ve öksürükleri kesiyor.

sedef otu

ISPANAK

Bu bitki E, C, B ve A vitaminleri bakımından zengin. Ayrıca magnezyum, demir ve kalsiyum barındırıyor. Besin değeri yüksek olan ıspanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığına da faydalıdır. Ek olarak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma etkisi bulunuyor.

ıspanak

AKASMA

Bu bitki, bedendeki iltihaplanmaların önüne geçiyor. Akasma bitkisi oldukça tesirli bir bitkidir. Bitki çok zehirli bir bitkidir. Bu nedenle Akasma bitkisini mutlaka bir uzman kontrolünde kullanılması gerekir. Akasma bitkisinin zehirli olmasından dolayı bu bitkiyi çay şeklinde bir kür uygulayarak içemezsiniz.

akasma

Akasma bitkisi zehirli olmasına rağmen birçok hastalığa karşı bitkisel tedavi yöntemi olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Akasma bitkisinin kullanım alanlarının başında genital rahatsızlıklar özellikle erkek genital hastalıkları için tedavi edici özellikler taşır.

YABANİ TERE

Bu bitki iştah açıyor, hazmı kolaylaştırıyor, bronşları temizliyor, öksürük sökücü özelliği gösteriyor ve böbreklerle idrar yollarını temizliyor. Ayrıca karaciğer hastalıklarına fayda sağlıyor.

yabani tere

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Boğazı'nda ortaya çıktılar! Vatandaşlar ilgiyle izlediİstanbul Boğazı'nda ortaya çıktılar! Vatandaşlar ilgiyle izledi
Türkiye’den Libya iddiaları ile ilgili açıklama! 99 yıllığına kiralandığı iddia edilmişti…Türkiye’den Libya iddiaları ile ilgili açıklama! 99 yıllığına kiralandığı iddia edilmişti…
Ülkeden korkunç görüntüler! Toprak kayması binaları böyle yerle bir ettiÜlkeden korkunç görüntüler! Toprak kayması binaları böyle yerle bir etti
Anahtar Kelimeler:
ıspanak tere hastalık ibni sina şifa

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.