İbn-i Sina'dan bin yıllık şifa kaynağı: Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Yeni doğmuş gibi olacaksınız

İnsanlık için inanılmaz öneriler veren İbn-i Sina'nın reçeteleri aradan geçen bine yakın yıla rağmen günümüze kadar ulaşmayı başardı. Tam bir şifa kaynağı olan İbn-i Sina'nın önerileri her derde deva oluyor. İşte, İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın 4 asır okutulan kitabında yer alan vücudu temizleyen bitkiler...

VÜCUDU TEMİZLEYEN BİTKİLER

SEDEF OTU

Bu bitki damarların iç yüzeyini kuvvetlendiriyor. Kılcal damarlardaki kan dolaşımını düzenliyor ve öksürükleri kesiyor.

ISPANAK

Bu bitki E, C, B ve A vitaminleri bakımından zengin. Ayrıca magnezyum, demir ve kalsiyum barındırıyor. Besin değeri yüksek olan ıspanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığına da faydalıdır. Ek olarak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma etkisi bulunuyor.

AKASMA

Bu bitki, bedendeki iltihaplanmaların önüne geçiyor. Akasma bitkisi oldukça tesirli bir bitkidir. Bitki çok zehirli bir bitkidir. Bu nedenle Akasma bitkisini mutlaka bir uzman kontrolünde kullanılması gerekir. Akasma bitkisinin zehirli olmasından dolayı bu bitkiyi çay şeklinde bir kür uygulayarak içemezsiniz.

Akasma bitkisi zehirli olmasına rağmen birçok hastalığa karşı bitkisel tedavi yöntemi olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Akasma bitkisinin kullanım alanlarının başında genital rahatsızlıklar özellikle erkek genital hastalıkları için tedavi edici özellikler taşır.

YABANİ TERE

Bu bitki iştah açıyor, hazmı kolaylaştırıyor, bronşları temizliyor, öksürük sökücü özelliği gösteriyor ve böbreklerle idrar yollarını temizliyor. Ayrıca karaciğer hastalıklarına fayda sağlıyor.





